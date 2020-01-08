أضرارها خطيرة.. نصائح هامة تجنبك الإصابة بجراثيم الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
على الرغم من فوائد ممارسة الرياضة في صالات الجيم، والمتمثلة في فقدان الوزن وبناء العضلات، شددت بعض الدراسات على ضرورة اتخاذ أساليب الحيطة والحذر تجاه الصالات الرياضية، والاهتمام بالنظافة العامة قد المستطاع، نظرًا لكونها من الأماكن الجاذبة للفطريات والبكتيريا والفيروسات.
وفقًا لموقع "Health line"، هناك العديد من الأسباب التي تجعل صالات الجيم بيئة خصبة للبكتيريا والفيروسات، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، كما يقدم مجموعة من النصائح، للتقليل من فرص الإصابة بها.
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