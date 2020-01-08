يعتبر رول الديك الرومي المحشي، من أكثر الأكلات المفضلة لدى كثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل رول ديك رومي محشي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير رول ديك رومي محشي صدر ديك رومي مفرود كوب مشروم مفروم كوب بصل مفروم ناعم 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم جزرة مفرومة ملح فلفل أسود بابريكا توابل دجاج نصف كوب باربكيو صوص Advertisements ملعقة كبيرة روزماري كوب جبنة شيدر مبشور التزيين أعواد روزماري مشمش صوص كريز أرز بسمتي بالبسلة طريقة تحضير رول ديك رومي محشي - يتبل الديك الرومي بخليط الملح والفلفل والتوابل والباربكيو صوص - يحشى بخليط الجزر والبصل والثوم والفلفل الرومي والمشروم - يمكن أن يلقب الخليط قليلاً في الزيت كما يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود - يحشى الديك الرومي بالخليط ويلف جيداً بخليط الطعام - يرش بالزيت ويوضع في الفرن حتى تمام النضج - يزين ويقدم مع الأرز عند تمام النضج

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