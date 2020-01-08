مع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة برودة الجو، يحتاج الجسم للمشروبات الساخنة التي تمده بالدفئ، إليكِ طريقة عمل مشروب الشكولاتة بالقرفة، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، لتقديمه لأطفالك. مقادير مشروب الشكولاتة بالقرفة حليب شكولاتة خام عود قرفة Advertisements فانيليا عسل نحل طريقة تحضير مشروب شكولاتة بالقرفة على النار المتوسطة، ضعي الحليب، وضيفي له الشكولاتة حتى تذوب. ضيفي الفانيليا والعسل، وقلبي المكونات جيدًا. صبي المشروب مع عود القرفة.

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