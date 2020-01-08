علاج إجهاد العين الناتج عن الموبايل

ربما تستخدم شاشات الهواتف والأجهزة الذكية تقريبًا لكل شيء للعمل، أو الاسترخاء، أو لمواكبة الحياة اليومية. إذا كانت عينيك جافة ومتعبة، رؤيتك ضبابية بنهاية اليوم، أو أن رأسك وعنقك وكتفيك يؤلموك كل ذلك بسبب الأجهزتك الرقمية، ولكن هناك بعض النصائح يمكن العمل بها للحفاظ على العين من إجهاد تلك الأجهزة بحسب موقع "ويب مد".

لماذا تسبب الموبايلات إجهاد العين؟

عادة نحن نرمش حوالي 15-20 مرة في الدقيقة. لتنتشر الدموع بالتساوي على العين، ما يمنعهم من الجفاف والإجهاد. لكن الباحثين وجدوا أن الناس يرمشون أقل من النصف في كثير من الأحيان عندما يقرأون أو يشاهدون أو يلعبون على الشاشات أو الموبايلات.

نصائح لتقليل إجهاد العين من الموبايلات

لست مضطرًا إلى منع كل وقت أمام الشاشة. لكن بعض التغييرات في كيفية استخدامك للأجهزة يمكن أن تكون أسهل على عينيك.

تأكد من أن شاشة الكمبيوتر تبلغ حوالي 25 بوصة، أو طول الذراع ، بعيدًا عن وجهك.

يجب أن يكون مركز الشاشة حوالي 10-15 درجة تحت مستوى العين.

قطع الوهج (الانعكاس) باستخدام مرشح الشاشة غير لامع.

اتبع القاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى شي آخر يبعد ما لا يقل عن 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

خذ استراحة حوالي 15 دقيقة بعد كل ساعتين تقضيه على هاتفك.

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استخدم الدموع الصناعية (القطرات) عندما تشعر بالجفاف.

تأكد من أن الإضاءة في الغرفة التي تتواجد فيها مشرقة بدرجة كافية، بحيث لا يكون الجهاز أكثر إشراقا.

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، أرح عينيك من خلال ارتداء نظارتك.

إجراء اختبارات العين العادية فقد تحتاج إلى استخدام نوع مختلف من النظارات عند العمل على جهاز كمبيوتر.

رفع التباين على الشاشة.

اجعل النص بحجم أكبر.

تغيير سطوع الشاشة.

يجب ألا تكون أفتح أو أغمق من محيطك.

خفض درجة حرارة اللون من الشاشة، هذا يعني أنه سيصدر أقل ضوء أزرق مرتبط بمزيد من إجهاد العين.

رفع معدل تحديث الجهاز، سيؤدي ذلك إلى تقليل وميض الشاشة.