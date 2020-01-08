جروبات المشاكل الزوجية على السوشيال.. خراب بيوت أم حلول فعلية؟

خصصت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم، من برنامجها "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، للحديث عن الجروبات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن المشكلات الزوجية والخيانة وغيرها من الأشياء التي تمس الأسرة المصرية بشكل كبير، تحت عنوان "جروبات المشاكل الزوجية على السوشيال ميديا.. خراب بيوت أم حلول فعلية؟".

حيث قالت فتاة تُدعى "هبة مجدي"، أدمن جروب "فضفضة حريم"، إن الجروب يّضم النساء فقط بهدف الفضفضة فيما بينهن بدون أي ضرر على أي طرف، ويتم التحدث في الجروب عن المشكلات الأسرية التي تحدث بين الزوج والزوجة أحيانًا، موضحة أنها تسعى من خلال هذا الجروب إلى تقديم حلول وروشتة نصائح للزوجات حفاظا على بيوتهن من الخراب.

وأشارت "مجدي"، إلى أن عددًا كبيرًا من النساء يتفاعلن معها في هذا الجروب ويطالبونها بعدم ذكر أسمائهن عند طرح تساؤلاتهن على الجروب، وهي تحترم ذلك الطلب، موضحة أن أكثر المشكلات التي تُنشر في الجروب تتحدث عن خيانة الزوج لزوجته مع صاحبتها، مؤكدة حرصها على نشر المشاكل العادية وليست المثيرة للجدل.

أدمن "فضفضة حريم": نقدم روشتة للزوجات للحفاظ على بيوتهن من الخراب

وأوضحت أدمن جروب فضفضة حريم، أن بعض المشكلات التي تتحدث عنها السيدات لا يتم نشرها حتى لا تُسبب أزمات أكبر، ولكن يتم نشر المشكلات المعتادة فقط، كما أن الجروب مؤسس منذ 3 سنوات ويضم سيدات فقط، وعند تواجد عضو رجل يتم حذفه، وهناك فلترة للجروب كل شهرين، مؤكدة أن الجروب له ثلاثة "أدمن" يتحكمون فيه وهي واحده منهم.

Advertisements

وأكدت أنها تقوم بتقسيم ساعات العمل مع المتحكمين في الجروب حتى لا يتم ترك الجروب دون أدمن ، كما أن الجروب عليه متابعة يومية للأعضاء والمشاكل، وإذا نُشرت مشكلة داخل الجروب لا تكتب باسم صاحبة المشكلة، مضيفة: "لدينا بيدجات نقوم باستخدامها في عرض المشكلة، فقبل ما تهاجموني شوفوا الجروب فيه إيه".

وأوضحت أن المشكلات التي تُعرض تكون سرية ومن يتابع تطوراتها والتعليقات هو صاحبها ويقوم بقراءة الكومنتات، مضيفة: "دوري كأدمن يكمن في أنني إذا رأيت تطاولات أو أن الكومنتات تأخذ مسارا غير صحيح أقوم بحظر التعليقات للابتعاد عن حدوث مشاكل داخل الجروب".

استشاري علاقات أسرية: جروبات المشكلات الزوجية تُعقد الأزمة ولا تّحلها

على جانب آخر، أكد الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية، أن جروب "فضفضة حريم"، إذا كان ينشر كل ما يتعلق بالمرأة فهذا أمر جيد وسيكون إفادة، أما إذا كان ينشر المشاكل الزوجية فهنا المشكلة لأن المتواجدين في الجروب يختلفون عن بعضهم في التفكير، موضحًا أن من يقوم بالرد على المشكلة المنشورة سيكون بناء على المشكلة والتجربة التي عاشها هو، وليس بحيثيات المشكلة المنشورة.

وأوضح "هاني"، أنه يتم تصدير معلومات خطأ إلى صاحبة المشكلة المنشورة، وتقوم بتجربتها في مشكلتها، وهنا يعقد المشكلة بناء على قرارات خاطئة وليست سليمة، مستطردًا: "من يقوم بوضع مشكلته على الجروب فهو قد وصل إلى حالة من اليأس وعدم المواجهة والضعف، وبالتالي هو يحتاج إلى طرق حلول سليمة لتجاوز مشكلة وليس إلى معلومات خاطئة".

وأكد استشاري العلاقات الأسرية، أن من يقوم بعرض مشكلته على السوشيال ميديا صاحب شخصية ضعيفة، بينما صاحب الشخصية القوية هو من يقوم بمواجهة المشكلة ويقوم بحلها.

محامي يُطالب بتفعيل القانون ضد جروبات المشكلات الزوجية على السوشيال

فيما أكد وليد زهران، محام مُتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أنه يجب تفعيل القانون ضد الجروبات التي تتحدث عن المشكلات الأسرية، كونها تُدار من أشخاص غير متخصصين، مؤكدًا أن أبسط التهم التي يمكن أن توجه إلى من يقوم على إدارة هذا الجروب هو مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأوضح "زهران"، أن الأمراض الاجتماعية نقلت من أرض الواقع إلى الفيس بوك، وتأصلت وترسخت، وهذا يساعد على انتشار المشاكل الأسرية وتدمير الحياة الأسرية، قائلا "إن هذه الجروبات من البداية هدفها العبث والتهريج، وبعد ذلك تحولت إلى علاقات وتأخذ شكلا رسميا أو شكلا به نصائح، فهذا لا يجوز لأنهم غير متخصصين".