الامارات | 10 أيام تحيي ثقافتنا في «الشندغة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تحيي ثقافتنا في «الشندغة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن برنامج فعاليات «أيام الشندغة» الثقافي في موسمه الأول، الذي ينطلق غداً ويستمر 10 أيام، مقدماً أنشطة ثقافية وفنية وتراثية ستأخذ زوارها في رحلة تُحيي الماضي بقالب تفاعلي حديث، تحت شعار «إحياء ثقافتنا».

وتنظم الهيئة «أيام الشندغة» في حي الشندغة التاريخي الذي جدد حديثاً، بهدف تعريف العالم بتاريخ الإمارة العريق، وتوطيد القيم الإماراتية الأصيلة.

ومن الأنشطة التي يضمها برنامج الفعاليات معرض أبواب الشندغة، الذي يستقبل الزوار عند المدخل الرئيس للمهرجان، محتفياً بالأبواب التقليدية التي كانت تزيّن واجهة المباني التقليدية القديمة في الشندغة، التي أعيد إحياؤها من قبل اختصاصيي ترميم أعادوا إليها جمالها ورونقها الذي عهدته في قديم الزمان. ولدى مروره عبر الأبواب، يتوقف الزائر عند أربع محطات تعرض كل منها أعمالاً إبداعية لأربعة فنانين تشكيليين إماراتيين استلهموا من حكايا تلك الأبواب عدداً من الأعمال الفنية المميزة.

كما سيتمكن الزوار من التعرف إلى فن صناعة السفن الإماراتية، الذي أتقنه أهل المنطقة لتقوية ارتباطهم مع البحر، من خلال مشاهدة قارب طوله خمسة أمتار يعرض في المكان. إلى جانب الاطلاع على تاريخ الإمارات الغني برحلات صيد اللؤلؤ عبر جولة في مزرعة لآلئ السويدي. وتتيح «أيام الشندغة» أمام الزوار أيضاً فرصة للتعرف إلى تاريخ دبي، مستكشفين تراثها المشترك مع المنطقة والعالم، فضلاً عن التعرف إلى الدور الذي لعبته المنطقة في نمو التجارة محلياً وإقليمياً، عبر جولات على ضفاف خور دبي، إذ يروي متحف الشندغة قصة عن إبداع الإنسان، وعزيمته على تحقيق الأهداف التي وضعها نصب عينيه، متجلِّيةً في ما وصلت إليه دبي اليوم من تقدم وازدهار.

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بينما سيروي متحف ساروق الحديد، حكاية واحد من أهم المواقع الأثرية المكتشفة في دولة الإمارات. ويستخدم المتحف أحدث الأساليب التقنية في استكشاف موقع ساروق الحديد أو «درب المعادن»، وهو أحد المواقع الأثرية الصحراوية التي كانت مركزاً للصناعات المعدنية منذ ما يقارب 3000 سنة.

أما بيت العطور فيرتحل بزوّاره في جولة بعبق العطور، للتعرف إلى التقاليد القديمة لعالم العطور، ولاستكشاف المكونات والروائح الفريدة التي تستخدم كأساسيات لصنع العطر الإماراتي. وإضافةً إلى المعلومات التي سيكتسبها الزوار حول ثقافة دبي وتاريخها، ستيتح محطة «التجربة الإماراتية» لهم عبر مجلسها فرصة للتفاعل مع نخبة من الشباب الإماراتيين الذين يسردون «سوالفهم» الممتعة في إجواء مفعمة برائحة القهوة العربية. وتتضمن الأنشطة التي يقدمها المجلس: جلسات لتعلم اللهجة الإماراتية، والتعرف إلى المذاق الخاص للقهوة وشاي الكرك، ومعلومات حول الحُلي التقليدية والجِمال، وركن لالتقاط الصور التذكارية. وتوفر «أيام الشندغة» منصةً لروّاد الأعمال الشباب في الإمارات لعرض أعمالهم الفنية والحِرفية اليدوية المستلهمة من التراث، والتقاليد المحلية في ثوب معاصر، من دون أن تفقد جذورها الإماراتية الأصيلة. أما «مبادرة زي» فتحتفي بالأزياء والمجوهرات وزخارف الزينة العربية التقليدية، وتهدف إلى الحفاظ على الموروث العربي من الحِرف التقليدية وتاريخ الأزياء في المنطقة. وخلال «أيام الشندغة» يقدم هذا المعرض الجوال مجموعة من قطع الملابس التراثية، إضافةً إلى قطع من الحُلي والمنتجات الأخرى المستوحاة من التقاليد العريقة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إقامة ورش عمل خاصة بحِرفة الحياكة.

تراث وترفيه

تتضمن «أيام الشندغة» أنشطة تراثية وترفيهية عدة، مثل الألعاب الشعبية الإماراتية القديمة واليولة والرزفة والرسم بالحناء، علاوة على عروض مسرحية وموسيقية وعروض ضوئية، ومحطة النكهات الإماراتية، في إطار دعم «دبي للثقافة» للبرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، من خلال خلق فعاليات وأجواء ترفيهية تثري تجربة الزائرين، وتنشر السعادة في المجتمع.