الامارات | صناع «مسامير» يشاركون جمهور الإمارات العرض الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن صناع «مسامير» يشاركون جمهور الإمارات العرض الخاص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صناع فيلم التحريك السعودي الأول «مسامير»، أول من أمس، عرضه الخاص في سينما «فوكس» بمول الإمارات، تمهيداً لطرحه في صالات السينما الخليجية والمصرية غداً.
حضر حفل الافتتاح مخرج الفيلم مالك نجر، والمنتج والمؤلف عبدالعزيز المزيني، والفنانان إبراهيم الخير الله وعبدالعزيز الشهري، ومخرج الرسوم الإماراتي حيدر محمد، والإعلامي هاني الحامد.
وقال مالك نجر: «نرحب بكم اليوم في العرض الخاص لـ(مسامير)، وسعداء بوجودنا معكم في بلدنا الإمارات».
وأكد أن الفيلم تطور بشكل كبير عن المسلسل الذي كان يبث عبر «يوتيوب»، فالقصة أكثر عمقاً وتعقيداً، والشخصيات أكثر نضوجاً، إلى جانب أن الصورة والموسيقى تطورتا بشكل سيلاحظه الجمهور.
من جانبه، كشف عبدالعزيز المزيني عن فكرة إنتاج الفيلم، موضحاً أنها ظهرت منذ عام 2017، عندما أعلن عن فتح صالات السينما في السعودية، مبيناً أنه في حال حقق الفيلم نجاحات ونتائج مميزة سيعملون على إنتاج جزء آخر. ولفت إلى أن الفيلم استغرق إنتاجه ما يقارب 13 شهراً
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