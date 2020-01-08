الامارات | ماسك.. الملياردير يتراقص بعد تسليم «واي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك.. الملياردير يتراقص بعد تسليم «واي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق إيلون ماسك برنامج تسلا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، الطراز «واي»، في مصنعها الجديد بشنغهاي، أمس، إذ بدأت الشركة تسليم باكورة سياراتها المصنعة خارج الولايات المتحدة للجمهور.

بدأ مصنع تسلا، الذي بلغت كلفته ملياري دولار، تسليم السيارات في غضون 357 يوماً فقط من بدء العمل على إنشائه، وهو رقم قياسي في مجال صناعة السيارات بالصين. وتسلم أول 10 عملاء من الجمهور سياراتهم السيدان من الطراز (3) المصنعة في الصين، أمس.

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وتراقص ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي للشركة، بحماس على المنصة خلال المناسبة، قبل أن يخلع سترته ويلقي بها جانباً، ليكشف عن قميص قطني عليه رسم للمصنع. وقال إن «الطلب على الطراز (واي) من تسلا قد يفوق في نهاية المطاف جميع سيارات تسلا الأخرى مجتمعة»، وكان التأثر بادياً على صوته عندما تحدث عن التقدم في مصنع الصين.

لكنّ مسؤولي تسلا التنفيذيين لم يعطوا أي تفاصيل أخرى عما يتعلق بالتقدم في مشروع الطراز «واي» المصنّع في الصين. وامتنع ممثل لـ«تسلا» عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

بدأ العمل على إنشاء أول مصنع لتسلا خارج الولايات المتحدة في يناير الماضي، وبدأ الإنتاج في أكتوبر الماضي.