الامارات | تجربة لعشاق التحدي.. في قلب صحراء مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة لعشاق التحدي.. في قلب صحراء مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «أساليب البقاء - صحراء مليحة»، ستُتاح لعشاق التحدّي والمغامرات وهواة مواجهة ظروف الطبيعة القاسية، فرصة خوض تجربة تفاعلية للبقاء على قيد الحياة وإنقاذ الآخرين، تمتدّ لساعتين من الزمن، داخل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، الذي سيخصّص للزوار من عمر 10 سنوات فما فوق، باقة من المغامرات.

وتهدف التجربة إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والتدريب العملي، عبر نصائح وتقنيات بسيطة وضرورية للتصرف في حالات الطوارئ والتغلب على الصعاب، لاسيما في البيئة الصحراوية القاسية، إذ سيتعلّم الزوّار طريقة بناء مأوى وإشعال النار وأساسيات تحديد الاتجاهات، وسط الأجواء الصحراوية لموقع مليحة الأثري وبين الكثبان الرملية المحاطة بالجبال الصخرية الشاهقة. ولأن الحفاظ على مستوى الماء في الجسم، يعدّ أمراً أساسياً للبقاء على قيد الحياة في الأجواء الصحراوية الجافة والحارة، سيتعلّم المشاركون فن تحضير مياه الشرب باستخدام حاوية وألواح بلاستيكية لصنع جهاز تقطير شمسي، يحاكي الدفيئة التي تعمل على حجز الرطوبة المتصاعدة من التربة، إضافة إلى طريقة الحفاظ على سلامتهم، من خلال التدرّب على نصب الخيام وبناء المأوى. وسيدرّب خبراء الإنقاذ في مليحة، المشاركين على تقنيات بناء حفرة النار وطرق إشعالها باستخدام حجر الصوان والحديد، وغيرها من المواد الطبيعية، إذ تعتبر النار في الصحراء ضرورية لإعداد الطعام والتدفئة في الليل، وضمان الحماية من الحيوانات المفترسة. وتقدّم هذه الباقة لعشاق المغامرات، فرصة تعلّم الطرق التقليدية البدوية القديمة في معرفة الاتجاهات مثل الشمس والنجوم، التي كانت تستخدم بمثابة البوصلة للتنقل بين الكثبان الرملية والمساحات الصحراوية الشاسعة، خصوصاً عند هبوب الريح التي تمحي المسارات كلما عصفت في الأجواء. وعلى الرغم من أن البشر يمكنهم الصمود دون طعام لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، فإن «أساليب البقاء - صحراء مليحة»، ستوفر للمشاركين المهارات اللازمة لإيجاد مصادر للغذاء، من خلال جولة في عرض الصحراء، يتعلمون فيها كيفية البحث عن النباتات والحيوانات المحلية التي يمكن صيدها وتناولها لسدّ الجوع والبقاء على قيد الحياة.

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تزويد المشاركين بالتدريب العملي عبر تقنيات بسيطة وضرورية.

تعلّم الطرق التقليدية البدوية القديمة في معرفة الاتجاهات.

النار في الصحراء ضرورية لإعداد الطعام والتدفئة في الليل، وضمان الحماية.