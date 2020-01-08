الامارات | خبراء يحذّرون: الشخير أكثر من ظاهرة مزعجة

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذّرون: الشخير أكثر من ظاهرة مزعجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، فهو ليس مجرد ظاهرة مزعجة فقط، وإنما قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة أيضاً.

وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوباً بانقطاع النفس أثناء النوم، حيث إنه ينذر حينئذ بالإصابة باضطرابات نظم القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وهناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وشرب الخمر وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة (البوليبات).

وعلى أي حال تجب استشارة الطبيب على وجه السرعة، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.