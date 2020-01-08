الامارات | السبانخ كنز صحي يؤذي الأسنان

شكرا لقرائتكم خبر عن السبانخ كنز صحي يؤذي الأسنان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور يوخن شميت إن السبانخ تعد مفيدة للصحة وهي كنز صحي، غير أنها تؤذي الأسنان؛ نظراً إلى احتوائها على حمض الأوكساليك Oxalic acid، الذي يهاجم مينا الأسنان.
وأضاف طبيب الأسنان الألماني أن مشروبات «السموذي» الصحية قد تؤذي الأسنان أيضاً في حال تناولها بانتظام، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر والأحماض.
وأشار شميت إلى أن بعض التوابل، كالزعفران والكاري وصوص الصويا وخل البلسميك، تترك طبقة ملونة على الأسنان؛ لذا يتعين شرب كوب من الماء بعد تناول هذه التوابل من أجل شطف الأسنان.
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