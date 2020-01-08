الامارات | «دبي للتسوق».. نافورة أماني وكرنفال إيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق».. نافورة أماني وكرنفال إيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مراكز التسوق في دبي أجواءً احتفالية تنشر السعادة بين الزوّار والمقيمين خلال مهرجان دبي للتسوق، إذ تقدم هذه المراكز فعاليات ترفيهية، وعروض تسوّق جذابة، وسحوبات على جوائز قيمة.

ويستضيف ميركاتو، الذي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان منذ انطلاقته، باقة من الفعاليات الترفيهية، كما يقدم العديد من العروض الترويجية، ويمنح زواره الفرصة للفوز بجوائز يومياً، احتفالاً بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق.

ويقدّم ميركاتو وتاون سنتر جميرا عرض «تسوّق واربح»، الذي يتضمن خصومات بين 25 و75% في مجموعة كبيرة من المتاجر، ويتيح فرصاً يومية للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم، إذ يمكن لأي متسوق ينفق 200 درهم رمي العملة الرمزية في نافورة الأماني لفرصة الفوز بجوائز يومية عدة.

وسيكون الزوار على موعد مع عروض حية بطابع إيطالي، وتتضمن رقصة البجعة، والباليه التنكري المستوحى من أجواء مدينة البندقية.ويستضيف المركز كرنفالاً إيطالياً حافلاً بالفعاليات التي تنشر البهجة. وتشمل الفعّاليات عروضاً تتزين بأجمل الأزياء والأقنعة الإيطالية التقليدية.