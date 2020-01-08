الامارات | تأجيل حفل عمر العبداللات ومحمد عسّاف

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل عمر العبداللات ومحمد عسّاف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة مسرح المجاز عن تأجيل حفل الفنان الأردني عمر العبداللات، ومحبوب العرب الفلسطيني محمد عساف، إلى 24 الجاري، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن جميع التذاكر التي حجزت سابقاً، ستبقى سارية ويمكن الدخول بها في الموعد الجديد للحفل.
وأرجعت إدارة المسرح تأجيل الحفل إلى الأحوال الجوية غير المستقرة، و«توقعات تساقط الأمطار، وحفاظاً على سلامة وأمن جمهور المسرح».
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