الامارات | غادة رجب في «القفص الذهبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب في «القفص الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت المطربة المصرية غادة رجب، الليلة قبل الماضية، بزفافها إلى الشاعر عبدالله حسن، وسط حضور لافت من نجوم الوسط الفني. ومن بين نجمات الحفل ميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي، إضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت صوراً عدة للحفل على حسابها على «إنستغرام»، مهنئة غادة بـ«بنحبك يا أحلى عروسة»، وغيرها من الكلمات التي أرفقتها بالصور.

يشار إلى أن غادة رجب هي ابنة الموسيقار الدكتور رضا رجب، ودخلت الوسط الغنائي منذ سن مبكرة. أما الشاعر عبدالله حسن، فاشتهر بقصائد قدمت في مناسبات وطنية عدة.