الامارات | 10 أعوام على تأسيس «تحقيق أمنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعوام على تأسيس «تحقيق أمنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل مؤسسة «تحقيق أمنية» بالذكرى العاشرة لتأسيسها، بإطلاق النسخة الثانية من مبادرة «الركض لتحقيق الأمنيات».

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني الزبيدي: «نفتخر بمرور 10 أعوام على بدء عملنا في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وتمكنا من زرع السعادة والأمل في نفوس العديد من الأطفال مع عائلاتهم»، مضيفاً أن السباق سينطلق لمسافة خمسة و10 كيلومترات، بعد غد، ويُعدّ أولى فعاليات المؤسسة خلال عام «الاستعداد للخمسين»، وأشار إلى أن الفعاليات تسعى إلى نشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وحب الخير دون انتظار مُقابل، جنباً إلى جنب مع تحقيق المردود المادي اللازم لتحقيق الأمنيات التي قد تكون الأخيرة في حياة الأطفال المرضى.

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يشار إلى أن السباق سينظم برعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة تحقيق أمنية.

وتابع الزبيدي: «نفتخر ونعتزّ باتفاقات الشراكة والتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، وأشكر جهود بنك أبوظبي التجاري ومدينة زايد الرياضية، المبذولة للعام الثاني على التوالي لإنجاح هذه الفعالية، التي تتواءم مع رؤية القيادة في تعزيز السعادة والصحة بمجتمع الإمارات، كما أثمّن أيضاً شراكتنا الجديدة مع شركة (جلف مالتي سبورت)، التي تُعدّ رائدة في توفير الفعاليات الرياضية المجتمعية، وتهتم بدعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية جزءاً من مبادرة المسؤولية الاجتماعية المجتمعية».