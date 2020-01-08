الامارات | إندونيسيا تنجح في تفريق سحب العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تنجح في تفريق سحب العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مسؤول إندونيسي أمس، بنجاح عملية لتعديل الطقس بتفريق السحب قبل أن تصل إلى العاصمة جاكرتا، وتتسبب في المزيد من الفيضانات. وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جاكرتا والمدن التابعة لها مع بداية العام الجديد أسفرت عن مقتل 67 شخصاً، فضلاً عن نزوح أكثر من 36 ألف شخص. وبدأت السلطات عمليات الاستمطار بإطلاق قنابل الملح على السحب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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