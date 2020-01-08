تعرفي على أهم قواعد اتيكيت الاستحمام

رغم ان الاستحمام شىء روتيني قد لا يحتاج الكثير من التفكير ولكن يجب ان تعلمى ان الاستحمام له اتيكيت خاص به كي تكتمل أناقتك

- أنت المسؤولة الوحيدة عن تحضير أغراضك، واصطحاب ملابسك الى غرفة الاستحمام فحتى أقرب الاقارب ليسوا مضطرين لــ تلبية نداءاتك المتكررة .

- يجب التفريق بين أغراضك الخاصّة والأغراض العامة التى يشترك فيها كل من يسكن معك فى المنزل

فــ ليفة الاستحمام والمناشف والصابونة هي من الأدوات الخاصة بك وحدك

أمّا كل ما لا تمسه الأيدى مثل الشامبو والشاور جيل فمن الممكن مشاركته مع الآخرين .

لا يوجد سبب يجعلك تخرجين من غرفة الاستحمام من دون تنظيفها فأذا لم تكوني أنت السئوله عن تنظيف المنزل إلا أنك المسئوله بعد الاستحمام عن تنظيف غرفه الاستحمام عن طريق الاهتمام بـ نزع الشعيرات التي تساقطت منك في حوض الاستحمام وتنشيف الأرضية من الماء المترسّب وأيضا إزالة ملابسك المتسخه

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من الأفضل أن ترتدي ملابسك قبل الخروج من غرفة الاستحمام ، والاكتفاء برداء الحمام لغرض التنشيف فقط

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