بالصوت والصورة.. “شاهد” المسكوت عنه في قضية الشاب السوري مع نانسي عجرم وزوجها يخرج للعلن

في فضيحة للفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد قتلهما عامل سوري لديهم وزعمهما أنه لص، كذّب خال الشاب السوري “محمد حسن موسى” الذي قُتل قبل يومين برصاص زوج الفنانة نانسي عجرم وداخل منزلها، ادعاءات بأن يكون قد دخل المنزل بهدف السرقة.

وأشار خال محمد في حديث لموقع “الجديد” رصدته (وطن)، إلى أن فادي الهاشم زوج نانسي، أبقى على لقطات وحذف أخرى لا يريدها أن تظهر في التسجيل الذي نشره.

وأكد أن المسدس الذي كان يحمله ابن أخته هو عبارة عن “لعبة أطفال”، مشدداً على أن فادي الهاشم أدرك أن السلاح “لعبة” قبل أن يطلق النار عليه.

ونوه إلى أن محمد موسى لم يدخل إلى المنزل بغرض السرقة، إنما كان يعمل عندهم ولم يعطوه مستحقاته المالية وهو ما دفعه للدخول إلى منزل نانسي.

وأوضح أن موسى يعمل في اللبنان منذ عشر سنين، ولا يوجد في سجله أي سوابق، مشيراً إلى أنه كان قد عمل في شركة “fap” قبل ان ينتقل للعمل في منزل نانسي.

واستدرك بالقول أنه نظراً لوجود معارف من شخصيات كبيرة لنانسي وزوجها ربما يكون قد كُتب له ارتكاب “سوابق”، مشيراً إلى الخوف الذي تعانيه عائلته من ذلك في لبنان.

وقال خال محمد أن ابن أخته قد أخطأ إلا أن الطرف الآخر قد ارتكب الخطأ الأكبر، مؤكداً أن لا أحد يستطيع الدخول إلى منزل نانسي وأمثالها دون أن يكون على معرفة بها.

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من جهتها، قالت والدة الشاب السوري أنه في آخر اتصال لها مع زوجة ابنها، قالت لها أن محمد ذهب إلى بيروت لجلب مستحقات مالية له.

وشددت على أن ابنها لا يملك سلاح، منتقدة الإقدام على قتله بدل تسليمه للقضاء، وتساءلت عن سبب إخفاء التسجيلات وتعطل كاميرات المراقبة في تلك الليلة بالتحديد.

كما وأكد شقيق الشاب السوري أنه رأى توزع ما يقارب 9 طلقات جثة شقيقه، حيث أنه أصيب في يديه وقدميه وقلبه.

وانتقـ.د والد محمد حسن الموسى وضع قـ.اتل ابنه الذي من المفترض أن يكون داخل السجن في المستشفى في حين أن ابنه يرقد جثـ.ة هامدة في “براد المـ.وتى”.

وختم والد محمد أنه لا يتوقع أن تقبل نانسي بحصول جريمة قتل داخل منزلها، مؤكداً أن ابنه كان يعمل عندهم والسبب لقتله غير معروف.

وصباح الأحد 5 كانون الثاني 2020، ادعت وسائل إعلامية لبنانية حصول تبادل لإطلاق النار داخل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في “نيو سهيلة كسروان”.

وتداولت مواقع إعلامية لبنانية لقطات لكاميرات المراقبة من داخل المنزل، تظهر تسلل شخص إلى منزل نانسي عجرم، قالت أنه دخل بهدف السـ.رقة.

وادعى زوج نانسي أنه لا يعرف الشخص إلا أنه لم يتمالك أعصابه حين علم بدخول السارق إلى غرفة الأطفال، واتجه إليه وأطلق عليه النار.