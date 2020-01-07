ما هي تقنية المايكروبليدنج التي أصبحت عروس العسيلي أول مدربة لها بمصر؟

بأزياء بيضاء قصيرة وسترة متوسطة الطول، تألقت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، بعقد قرانها اليوم، على الفنان محمود العسيلي، والتي عُرفت بأنها أول مدربة في مجال تقنية "المايكروبليدنج" في مصر، فضلا عن تقديمها دورات تدريبية في هذا المجال.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن تقنية "المايكروبليدنج" الخاصة بمجال التجميل:-

ما هو المايكروبليدنج؟

هى تقنية حديثة، يتم الاعتماد عليها للحصول على أشكال مثالية للحاجبين، وعلاج عيوب الحاجبين، أو كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب أو مادة ملونة، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية أو غير مرضية.

ما هى ألوان المايكروبليدنج؟

تتنوع الألوان المستخدمة بين الأسود والبني القاتم والبني الفاتح والأحمر القاتم.

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كم تصل مدة بقاء المايكروبليدنج على الحاجبين؟

يستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة.

نصائح للحفاظ على الميكروبليدنج لمدة طويلة

قدمت خبيرة التجميل سارة وحيد، نصائح وإرشادات للحفاظ على الميكروبليدنج لمدة طويلة، مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هى وبس"، على "سي بي سي سفرة"، أبرزها:-

- تجنب ملامسة مياه حمام السباحة للوجه لمدة 7 أيام، عقب أول جلسة للميكروبليدنج، ما يساعد في الحفاظ عليه لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى سنة كاملة.

- عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، عقب الانتهاء من الجلسة الأولى لمدة أسبوع.

- لا يجب إجراء "ميكروبليدنج" على وشم متواجد بالحاجبين، لأنه يمكن أن يؤثر على الشكل النهائي.