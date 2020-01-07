"شبه الملايكة".. ستايلست تعلق على عروس العسيلي في عقد قرانهما

علقت الستايلست وخبيرة التجميل، شيم الجابي، على إطلالة خبيرة التجميل، أمنية عبدالمنعم، في عقد قرانها، على الفنان محمود العسيلي، بحضور العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة.

وقالت "الجابي"، لـ"هن"، إن ارتداء العروس زيا قصيرا يحمل "منقوش" من منطقة الصدر، يناسب طبيعة جسدها، ويبرز جمالها، مشيدة باختيارها اللون الأبيض، الذي أظهر جمال إطلالتها، متابعة: "خلاها شبه الملايكة".

وأشارت الستايلست وخبيرة التجميل، إلى أن النقوش المصنوعة من الـ"دانتيلا" أضفت أناقة على التصميم، كما أن ظهورها بسترة بيضاء متوسطة الحجم أعطى شعور بـ"الفخامة"، واصفة الإطلالة بـ"المثالية".

يشار إلى أنه قبل 6 أشهر، فاجأ الفنان محمود العسيلي، جمهوره، بنبأ خطبته على أمنية عبدالمنعم، رغم أنها ليست المرة الأولى له، التي يقرر فيها دخول قفص الزوجية.

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سبق لـ"العسيلي"، أن تزوج من نرمين فؤاد، ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي"، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام.

كما جمعته قصة حب بنادين الملا، وتزوجها في 2015، قبل أن ينفصلا بعد 3 أعوام، إلا أن نبأ زواج مطرب الأفراح الأشهر، يستحوذ على اهتمام الكثيرين، وأعلن أنه من المقرر أن يكتب كتابه عليها، الثلاثاء.