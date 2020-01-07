"خبيرة تجميل ومدربة مايكروبليدنج بمصر".. من هي عروس العسيلي؟

بإطلالة بيضاء قصيرة، احتفلت أمنية عبدالمنعم، بعقد قرانها اليوم، على الفنان محمود العسيلي، بحضور العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة، والتي تعد الزيجة الثالثة للفنان الشاب.

وظهرت "أمنية"، بزي أبيض قصير، يتميز بأنه منقوش من منطقة الصدر، بالإضافة إلى سترة بيضاء متوسطة الحجم، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل العريس ببدلة رمادية "مودرن"، وقميص أبيض، بدون رابطة عنق.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن عروس محمود العسيلي

- من مواليد محافظة الإسكندرية.

- أعلنت العلاقة قبل 6 أشهر، وتحديدا في يوليو الماضي، وأقيمت الخطوبة، في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء.

- كانت هناك مؤشرات قبل الإعلان، حيث نشر "العسيلي"، صورا تجمعهما قبل ذلك.

- سبق لها الزواج، ولها أبناء.

- تعرفت على "العسيلي" عن طريق أصدقاء مشتركين.

- تعمل أمنية كخبيرة تجميل.

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- أصبحت مدربة في مجال تقنية "المايكروبليدنج" في مصر، وذلك بعد تخصصها في هذا المجال.

- بعد ذلك بدأت أمنية تعطي كورسات في هذا المجال وتدرب الفتيات.

- تحب السفر والترحال باستمرار.

- وجهت رسالة لـ"العسيلي" في عيد ميلاده كتبت فيها، "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي يملك قلبي، والعمود الفقري ونظام الدعم الخاص بي، والتي تضمنت "شكرًا" لن تكون أبدًا كافية للتعبير عن امتناني لكل الحب الذي أعطيته لي.. الحصول على شريك رائع كما كنت واحدة من أعظم الهدايا التي قدمت لي في حياتي..شكرًا لك دائمًا لتشجيعي على الإيمان بنفسي، ودفعي دائمًا للأمام.. أنت كل ما أتمناه، عيد ميلاد سعيد لحبي الأبدي".

- قدمت الدعم لـ"العسيلي"، في أزمة تحدثه مع أحد معجبيه خلال إحدى حفلاته.

- قال عنها "العسيلي" أنها ليست زيجة بقدر ما هي السعادة، التي وجدها مع تلك الفتاة.