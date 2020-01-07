حرقة المعدة.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج

عندما ينتهى شخص من تناول وجبة دسمة، يبدأ الشعور بآلام في منطقة الصدر، وهو ما نطلق عليه "حُرقة المعدة"، وهو عبارة عن الشعور بألم حارق في الصدر خلف عظمة الصدر مباشرة.

أعراض حرقة المعدة

يَحدث عادةً الإحساس بألم في الصدر بعد تناول الطعام، أو أثناء الليل، حيث نشعر بطعمِ مرارة، أو بطعمٍ حمضي في الفم.

علاج حرقة المعدة

وفقًا لما ذكره موقع "مايو كلينيك"، عن كيفية علاج حرقة المعدة.

يمكن أن تساعد تغيرات نمط الحياة وبعض العلاجات المنزلية في تخفيف حرقة المعدة.

الحفاظ على وزن صحي حيث يسبب الوزن الزائد ضغطًا على البطن.

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تجنب ارتداء الملابس الضيقة التي تسبب ضغطًا على البطن.

تجنب الأطعمة التي تحفز الحرقة.

تجنب تناول الوجبات في وقت متأخر.

تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام، الانتظار 3 ساعات على الأقل.

تجنب التدخين والكحول.