- 1/3
- 2/3
- 3/3
لفتت خبيرة التجميل، أمنية عبدالمنعم، الأنظار، بإطلالتها البيضاء، خلال عقد قرانها اليوم، على الفنان محمود العسيلي، بحضور العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة.
وظهرت "أمنية"، بزي أبيض قصير، يتميز بأنه منقوش من منطقة الصدر، بالإضافة إلى سترة بيضاء متوسطة الحجم، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل العريس ببدلة رمادية "مودرن"، وقميص أبيض، بدون رابطة عنق.
يشار إلى أنه قبل 6 أشهر، فاجأ الفنان محمود العسيلي، جمهوره، بنبأ خطبته على أمنية عبدالمنعم، رغم أنها ليست المرة الأولى له، التي يقرر فيها دخول قفص الزوجية.
سبق لـ"العسيلي"، أن تزوج من نرمين فؤاد، ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي"، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام.
كما جمعته قصة حب بنادين الملا، وتزوجها في 2015، قبل أن ينفصلا بعد 3 أعوام، إلا أن نبأ زواج مطرب الأفراح الأشهر، يستحوذ على اهتمام الكثيرين، وأعلن أنه من المقرر أن يكتب كتابه عليها، الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة محمود العسيلي تطل بـ"الأبيض" في حفل عقد قرانهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.