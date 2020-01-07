فقدان الوزن عند الأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تواجه كثير من الأمهات مشكلة فقدان الوزن لدى طفلها، وتشعر بالقلق تجاه هذه المشكلة الصحية، فما هي طرق علاجها؟

يوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365"، أسبابها وطرق علاجها، وذلك من خلال السطور التالية:

الأسباب:

- من أسبابها خلال فترة الحمل عدم المباعدة بين مرات الحمل.

- عدم تناول الأم التغذية الصحية والسليمة أثناء فترة الحمل.

- العادات الخاطئة للأم مثل: التدخين، تعاطي الكحول، والمخدرات.

- نقص في العناصر الغذائية، وعدم رضاعة الطفل بشكل جيد.

- سوء التغذية ونوعية الطعام "أكثر الأسباب التي تسبب فقدان الوزن عند الأطفال".

- الأمراض الناتجة عن الحساسية مثل: حساسية القمح، تؤدي إلى ضعف عام في جسم طفلك.

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- عدم مضغ وامتصاص الطعام جيدا.

- حدوث بعض المتلازمات للطفل، مثل متلازمة دوان من الأمور التي تؤثر على نمو الطفل بشكل طبيعي.

- إصابة الطفل بالديدان، يؤدي إلى فقدان الوزن لدى الأطفال، حيث إنها تمتص الطعام الوارد إلى جسم الطفل.

- إصابة الطفل ببعض الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب والفشل الكلوي.

طرق التعامل والعلاج:

- لا بد من استشارة الطبيب في أقرب وقت، حتى لا يزداد نقص وزن طفلك.

- تجنب تناول الأطعمة غير الصحية مثل "الشيبسي والإندومي".

- تناول الثلاث وجبات الرئيسية بانتظام، ومعها الوجبات الخفيفة الصحية.

- الابتعاد عن تناول السكريات بجميع أنواعها، حيث إنها تضر بنمو جسم طفلك.

- علاج المشاكل الصحية لطفلك حتى ينمو طفلك بشكل طبيعي.