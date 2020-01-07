"عصفورين بحجر واحد".. الداش دايت يعالج مرضى الضغط بفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
يتعين على المصابين بالأمراض المزمنة استشارة الطبيب المختص، قبل الشروع في اتباع أنظمة الحمية الغذائية، لأن حالتهم المرضية تستدعي التأكد من أن الحمية المقرر اتباعها ليس لها آثار جانبية على صحتهم.
وفقا لموقع "Everydayhealth"، تعتبر حمية داس من أنظمة الدايت الآمنة لمرضى السكري والضغط والقلب، حيث يروج لها المعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI) بأمريكا، وذلك لأن الأطعمة التي يجب تناولها عند اتباع هذا النظام، تعكس خطة الأكل الموصى بها من قبل وزارة الزراعة الأمريكية... لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
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