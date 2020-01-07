9 نصائح تحمي طفلك من الإصابة بنزلات البرد أثناء الاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

تواجه الكثير من الأمهات صعوبة أثناء استحمام طفلها في فصل الشتاء، نظرا لبرودة الطقس وخوفًا منها لتعرضه لنزلات البرد، وتفكر الأمهات في كيفية مواجهة هذه الصعوبات حفاظا على سلامة طفلها.

ويقدم الدكتور أمير سليمان استشاري طب وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365"، أهم النصائح التي الطفل من الإصابة بنزلات البرد أثناء الاستحمام خلال فصل الشتاء:

1- يفضل استحمام حديثي الولادة داخل غرفة النوم الخاصة به.

2- يمكن استحمام الطفل داخل الحمام من خلال تهيئة الحمام وإغلاق النوافذ قبل دخول الطفل به.

3- تجهيز الأم الأدوات الشخصية لطفلها قبل البدء في الاستحمام حتى لا يتعرض لـ"تيار الهواء".

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4- يجب أن يكون ماء الحمام دافئًا وليس ساخنًا أو باردًا، وعلى الأم التأكد من ذلك حتى لا تتسبب في حرق طفلها إذ كانت المياه ساخنة للغاية.

5- تشغيل مدفأة بجانب الطفل أثناء الاستحمام.

6- يفضل أن تستغرق مدة الاستحمام من 5 لـ7 دقائق، حفاظا على صحة الطفل.

7- بعد الانتهاء من الاستحمام يجب الإسراع في تجفيف الطفل جيدًا.

8- ارتداء الطفل قطع الملابس الشتوية لتدفئته والجلوس في غرفة محكمة الغلق.

9- يمكنك استخدام الزيوت والكريمات المرطبة للجلد الخاصة بالأطفال، وأيضًا الشامبو الخاص بالطفل بعد استشارة الطبيب لمنع تعرض الطفل للإصابة بتهيج العين .