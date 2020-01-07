للرجل الأنيق.. 5 طرق بسيطة لارتداء الاسكارف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا تكتمل أناقة الرجل دون الإكسسوارات التي تزيّن طلته، ولعل الاسكارف من القطع الأساسية التي لا غنى عنها خلال فصل الشتاء لإطلالة شتوية جذّابة.

ولكي لا تحتار عزيزي في كيفية ارتداء الاسكارف، نقدم لك مجموعة من طرق ارتداء الوشاح البسطية، للظهور بإطلالة شتوية أنيقة، وفقا لموقع "realmenrealstyle" المعني بالرجل:

1- ثني الاسكارف

تُعد هذه الطريقة الأسهل التي يتبعها كثيرون، ويمكنك عدم ربط الاسكارف وثنيه فق ط حول الرقبة بأطوال متساوية على كل جانب.

2- إطلالة رسمية

إذا أردت ارتداء الارسكاف على ملابس رسمية كلاسيكية، فضعها حول الرقبة، وأدخل الطرفين في البليزر.

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3- ثني الوشاح حول الرقبة

يمكنك أيضًا ثني الوشاح حول الرقبة، وجعل أحد الطرفين أطول من الآخر، ثم ثني الطرف الطويل وربطه في الطرف الآخر من خلال فتحة بالقرب من عنق الرقبة، حتى يظهر أحد طرفي الاسكارف أطول من الآخر.

4- طريقة مختلفة

من الطرق الأنيقة لربط الإسكارف، عن طريق ثنيه مرتين متساويين ووضعه على الرقبة، ثم أخذ نهاية طرف منهما لربط العقدة حول العنق، ثم شد الإسكارف، لتبدو بمظهر أنيقا.

5- لف الاسكارف ببساطة

يفضل البعض لف الإسكارف على الرقبة أكثر من مرة، وترك طرفه منسدلا على أحد الجوانب.