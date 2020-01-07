أفضل 10 إطلالات لريا أبي راشد اكتشفيها بالصور

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 09:43 مساءً - من يتابع اطلالات ريا أبي راشد، يلاحظ على الفور التغيرات التي طرأت على أسلوبها في الموضة ولاسيما خلال عام 2019، حيث إنها أصبحت تعرف كيف تختار التصميمات التي تناسبها وتناسب قوامها، وتختار على هذا الأساس التصميمات التي تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي الناعم والأسلوب الشبابي العصري، وقد رصدنا لها عددًا من التنسيقات المميزة التي أطلت بها في مناسبات مختلفة محلية وعالمية، واليوم جمعنا بالصور أفضل 10 اطلالات لريا أبي راشد تألقت بها في مناسبات مختلفة، وإليكِ بعض الأمثلة.
ريا أبي راشد في فستان أبيض أوف شولدرز:
في بداية العام 2019 وتحديدًا في حفل غولدن غلوبز Golden Globes، شاهدنا ريا أبي راشد في اطلالة أنثوية فاخرة، كانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأبيض بقصة الأوف شولدرز الجذابة، ومصنوع من قماش الشيفون المطرز بحبات ناعمة من اللؤلؤ، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة.
فستان أسود من مرمر حليم تألقت به ريا أبي راشد:
في مهرجان كان السينمائي، رصدنا أجمل اطلالة لـ ريا أبي راشد، وكانت عبارة عن فستان سهرة باللون الأسود من مرمر حليم Marmar Halim تصميمه مميز جمع بين الأناقة والعصرية مع قصة الكتف المزينة بالكشكش، والتنورة الكلوش مع الجيْبين الجانبيّيْن وقد زينت الاطلالة بعقد ماسي فاخر مرصع بأحجار باللون الأحمر.
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فستان أحمر من جورج حبيقة اختارته ريا أبي راشد:
اللون الأحمر بدا جميلًا وجذابًا على ريا أبي راشد، في هذا الفستان المميز الذي اختارته من جورج حبيقة Georges Hobeika بقصة مكشوفة الأكتاف، مع تنورة كبير لها فتحة على الساق، وحبل من الكريستال البراق امتد على الفستان وزينه بطريقة فاخرة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية.
ريا أبي راشد في فستان رامي قاضي في عام 2020:
افتتحت ريا أبي راشد عام 2020 في اطلالة مميزة كانت قد اختارتها من رامي قاضي Rami Kadi لحفل الـ غولدن غلوبز، وكانت عبارة عن فستان ملون من الترتر البراق، ومن فوقه ما يشبه رداءً من قماش التول الأسود المنسدل، أضاف للوك لمسات دراماتيكية لافتة.
أفضل 10 اطلالات لريا أبي راشد جمعناها بالصور في مختلف المناسبات العالمية والمحلية، التي شاركت بها والتي اختارت فيها فساتين سهرة وتصميمات مميزة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.
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