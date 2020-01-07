مكياج مناسب للعمل من وحي أمل كلوني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 09:43 مساءً - ما يميّز إطلالات أمل كلوني وذوقها، هو الذكاء الذي تتمتّع به في اختيار كل ما يناسب مكانتها الاجتماعية وشخصيتها في الوقت نفسه. وفي ما يتعلّق بمكياجها تحديداً، تحرص أمل على اعتماد أسلوب بسيط وناعم، يبرز ملامح وجهها الجذابة ويمنحها حضوراً رصيناً بعيداً عن المبالغة والابتذال.



لكل من تبحث عن أسلوب مكياج يناسب ساعات العمل، ننصحك باعتماد خطوات أمل كلوي في تطبيق مكياجها الخاص.

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مكياج عيون ترابي

مكياج عيون



تميل أمل كلوني إلى الألوان الترابية التي تناسب لون عينيها البنيّتين، وهي قد تكتفي في بعض الأحيان باختيار درجة البني الفاتحة كظلّ موحّد أو تمزج بين عدّة درجات من البني للحصول على مزيج جذاب وناعم.



لمسة هايلايتر ناعمة

هايلايتر



ورغم أن البساطة في تطبيق المكياج هي ما تُنشده أمل كلوني، فهي لا تتردّد في استخدام القليل من الهايلايتر لتضفي لمسة إشراق على مكياج عينيها وملامح وجهها.

تختار أمل هايلايتر ناعم، تمزجه مع البلاش أو ظلال العينين، أو تطبّق بشكل منفرد على أماكن وجهها التي ترغب في إبرازها.

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الأيلاينر.. الحاضر الغائب

الأيلاينر



يكاد خط الأيلاينر الذي ترسمه أمل كلوني أن يكون مخفياً لشدّة رفعه، فهي ترسمه بطريقة طبيعية جداً على محاذات الرموش العليا ومن دون أن تتخطّى به حدود العين. وهي ترغب من خلال هذه الخطوة في تكحيل عينيها بطريقة طبيعية وعفوية.



الماسكرا بلمسة خفيفة

ماسكرا



تستخدم أمل ماسكرا بتركيبة مكثّفة للرموش ولكن بكمّية قليلة جداً، اذ أنها تمرّر فرشاة الماسكرا على رموشها مرة واحدة فقط بهدف تلوينها لا أكثر.



كريم أساس بلون البشرة

كريم أساس



عندما يأتي الأمر إلى اختيار كريم الأساس، فإن أمل تحرص على أن يكون بالدرجة نفسها للون بشرتها الطبيعي. وهي تختار تركيبة ناعمة وسهلة الامتداد على البشرة، تحافظ على نضارتها وتمنحها سحنة مشرقة ومتجانسة.



أحمر شفاه نيود

أحمر شفاه نيود



لأن أحمر الشفاه يؤثر بشكل كبير في مكياج الوجه، تحرص أمل على اختيار درجة ناعمة وهادئة من النيود أو البيج كي تحافظ على ملامح عفوية ومكياج غير صاخب.

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