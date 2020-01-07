فوائد زيت اللوز للبشرة ووصفات منزلية سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 09:43 مساءً - يحتوي زيت اللوز على مكونات أساسية تتمثل بمركبات البنزالدهايد وحمض الهيدروسيانيك وجلايكوسايد أميدجادلين، بالإضافة إلى غناه بالأحماض الدهنية والفيتامين E، والبروتينات، والزنك، والبوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.



فوائد زيت اللوز للبشرة

زيت اللوز



أثبت زيت اللوز قدرته الفائقة على العناية بالبشرة وحمايتها من العديد من المشكلات التي تهدّد صحّتها ونضارتها. ومن أبرز هذه الفوائد:

يساعد زيت اللوز في تغذية البشرة وترطيبها من الأعماق

ينشّط الدورة الدموية ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً وحيوياً

بفضل احتوائه على الفيتامين E يعدّ زيت اللوز مضاداً للأكسدة

يساعد في التخلّص من الأوساخ المتراكمة على سطح البشرة والمؤدية إلى انسداد مسام الوجه

يساعد في التخلّص من خلايا الجلد الميّتة والوقاية من ظهور حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء

يساعد في تخفيف الهالات السوداء المحيط بمنطقة العينين

يساهم في علاج مشكلات جلدية، كالإلتهابات الفطرية والباكتيريا

استخدام زيت اللوز بشكل منتظم يساعد في تبييض البشرة والتخلّص من البقع الداكنة

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وصفات طبيعية من زيت اللوز



وصفة غسول زيت اللوز

غسول زيت اللوز



المكوّنات:

زيت اللوز بحرارة متوسّطة

قطعة قطن ناعمة



طريقة الاستعمال:

قومي بتسخين ملعقة من زيت اللوز على حرارة متوسطة وامسحي بها وجهك من خلال استخدام القطن. كما بإمكانك إشباع وجهك بالزيت وتركه منقوعاً لربع ساعة قبل مسح الفائض بالقطن.

كرّري العملية مرة إلى مرتين في اليوم، ولا تنسي منطقة محيط العينين!

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وصفة تبييض البشرة

وصفة تبييض البشرة



المكوّنات:

ملعقة من زيت اللوز

ملعقة من العسل الطبيعي

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من خل التفاح

طريقة التحضير:

ضعي المكوّنات كلّها في وعاء جاف وقومي بخلطها جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على وجهك بعد التأكد من نظافته جيداً واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة

امسحي الفائض بواسطة قطنة ناعمة

كرّري العملية مرة كل 10 أيام

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وصفة ترطيب البشرة

وصفة ترطيب البشرة



المكوّنات:

ملعقة من زيت اللوز

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقتين من الزبادي

ملعقة من العسل الطبيعي



طريقة التحضير:

امزجي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة

ضعي العجينة على كامل وجهك حتى محيط العينين

اتركي الوجه منقوعاً لمدة 45 دقيقة

اغسلي وجهك بالصابون البلد

كرّري العملية مرة في الأسبوع

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