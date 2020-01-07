تعرّفي إلى فوائد ماسك الموز للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 09:43 مساءً - يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والخواص التي تجعل منه عنصراً هاماً في روتين العناية بالبشرة. ويساعد الموز في معالجة العديد من المشكلات الجلدية منها احمرار البشرة وترهّلها وظهور البثور وحب الشباب والبقع الداكنة... بالإضافة إلى قدرته على ترطيبها وحمايتها من علامات الشيخوخة المبكرة. تابعي المزيد: أفضل غسول للوجه للبشرة الجافة بشهادة الاختصاصيين

في ما يأتي أفضل أنواع ماسك الموز للبشرة:

ماسك الموز والأفوكادو للبشرة الجافة ماسك الموز والأفوكادو

المكوّنات:

حبة موز ناضجة

نصف حبة أفوكادو ناضجة

ربع كوب من الزبادي

ملعقة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير:

اهرسي حبة الموز ونصف حبة الأفوكادو وامزجيهما جيداً

أضيفي إلى المزيج كمية الزبادي والعسل واخلطيه جيداً

وزّعي المزيج على بشرة نظيفة واتركيه لمدة نصف ساعة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجة البشرة للترطيب تابعي المزيد: أفضل علاج للهالات السوداء والانتفاخات وفق الاختصاصيين

ماسك الموز والليمون للبشرة الدهنية ماسك الموز والليمون حبة موز ناضجة

ملعقتان من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون Advertisements

طريقة التحضير:

اهرسي حبة الموز جيداً وأضيفي إليها العسل والليمون

اتركي المزيج يختمر لمدة عشر دقائق

وزّعي المزيج على بشرة نظيفة واتركيه لمدة نصف ساعة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وبغسول خالٍ من الزيوت

كرّري العملية مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة تابعي المزيد: نصائح للعناية باليدين في فصل الشتاء ماسك الموز والبرتقال للتجاعيد ماسك الموز والبرتقال المكوّنات:

حبة موز طازجة

ربع كوب من عصير البرتقال

ملعقة من الزبادي

ملعقة صغيرة من النشاء

طريقة التحضير:

اهرسي حبة الموز جيداً وأضيفي إليها البرتقال والزبادي

حرّكي المزيج جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة

ذوّبي كميّة النشاء بالقليل من الماء

أضيفي النشاء إلى المزيج ووزّعيه على بشرة نظيفة

اتركي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون البلدي

كرّري العملية مرة كل أسبوعين تابعي المزيد: ماسكات الحليب.. ترطيب وتفتيح سريع للبشرة

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