لشتاء 2020 إليكِ أجمل عطور الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 09:43 مساءً - لا تكتفي المرأة بالعطر لتنعم برائحة زكية تحيط بها طوال الوقت، إنما تسعى إلى تركيز هذه الرائحة من خلال استخدام اللوشن والزيوت وغيرها من المستحضرات المعطّرة. وتماشياً مع رغبتها، باتت دور العطور العالمية تقدّم مجموعة كاملة من معطّرات الجسم التي تأتي بتركيبة تتضمن اللوشن والكريم والزيت والسبراي.. وغيرها.

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الفرق بين العطر ومعطّر الجسم



العطر هو النسخة المركّزة من زيوت العطور وخلاصة الأعشاب والزهور. في حين تأتي عطور الجسم بتركيبة خفيفة لا تستمر فترة طويلة والسبب يعود إلى إضافة الماء إلى تركيبتها، وهذا ما يُبرّر سعرها الزهيد.

هناك من تكتفي باستخدام عطر الجسم لتنعم برائحة زكية وناعمة، فيما تسعى أخريات إلى تعزيز الرائحة وإبرازها أكثر فيستخدمن العطر مع معطّر الجسم.

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أجمل روائح من معطّرات الجسم



CHANEL COCO MADEMOISELLE Moisturizing Body Lotion

CHANEL COCO MADEMOISELLE Moisturizing Body Lotion



يأتي معطّر الجسم هذا من شانيل بتركيبة اللوشن الغنيّة والمرطّبة للجسم، تركيبة خفيفة يسهل امتصاصها من الجل. وتحمل رائحة العطر الأساسي للعلامة والذي يتألف من الباتشولي والتوت الطازج والتوت الأسود الناضج والأوركيد الفانيليا وخشب الصندل الكريمي وخشب الكشمير.

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Dior Ambre Nuit Body Cream

Dior Ambre Nuit Body Cream



لا يقتصر دور كريم الجسم من ديور على تعطيره إنما يعمل على تغذية البشرة ومنحها ملمساً حريرياً ناعماً بفضل تركيبته الغنيّة والسميكة. يجمع بين رائحة العنبر العميقة وخلاصة الوردة التركيبة في مزيج قويّة وحسيّ.



Tom Ford Oud Wood All Over Body Spray

Tom Ford Oud Wood All Over Body Spray



قدّمت علام توم فورد معطّر الجسم هذا بتركيبة الرذاذ الذي يمنحك شعوراً بالانتعاش والدفء في الوقت نفسه. تركيبة خفيفة تتناثر على بشرتك لتعطّرها بخلاصة خشب العود النادر وخشب الصندل والخضار وتونا الفاصوليا والعنبر.



The Body Shop Black Musk Body Mist

The Body Shop Black Musk Body Mist



أطلقت علامة ذا بودي شوب مجموعة بلاك ماسك في العام 2015 وأثبتت من خلالها أن إطلالة المرأة الجريئة يجب أن تُعنوَن بعطر لافت ودافئ. يأتي معطّر الجسم هذا بتركيبة البرغاموت والكمثري والفلفل الوردي والعرق سوس ورائحة الفانيليا السوداء والمسك الأسود والباتشولي ونجيل الهند والشوكولاتة.



Molton Brown Mesmerzing Oudh Accord&Gold Body Oil

Molton Brown Mesmerzing Oudh Accord&Gold Body Oil



أصدرت علامة مولتون براون مجموعة ميسميرايزينغ عود أكورد وغولد عام 2015، ومن ضمنها زيت الجسم الذي تفوح منه رائحة القرفة وجوزة الطيب وعطر الراتينج والشاي الأسود والعود ونجيل الهند والعسل والتبغ.

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