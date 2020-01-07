أول تعليق من نانسي عجرم على حادث مقتل شاب سوري بمنزلها: "الله لا يجرب حدا"

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في أول تعليق لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب حادث مقتل شاب سوري بفيلتها على يد زوجها، بعد اقتحامه المنزل بغرض السرقة.

وغردت "نانسي": "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن ‏عائلاتكن كل خطر". ‏

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على مئات تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "حمد لله على سلامتكم"، و"أزمة وهتعدي"، و"قلقنا عليكي يا نانسي"، "الحمد الله على سلامتكم! قلبك ونواياكي طيبة جدًا، وكتير عاملة خير، الله رد الشر عنك وعن عايلتك، وكفاكم كارثة الله لا يقدر، ويخلليك الدكتور فادي وبناتك الملائكة الصغار".

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يشار إلى أنه ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد أن جرى إطلاق سراحه من مخفر الشرطة اللبنانية بجبل لبنان بناء على تعليمات النائب العام الاستئنافي، القاضية غادة عون.

وقال جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم لـ"الوطن"، إن قرار الإفراج جاء بعد إطلاع على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، والتأكد من أن ما قام به كان دفاعاَ مشروعاَ عن النفس.

يذكر أنه جرى القبض على فادي الهاشم، الأحد الماضي، بعد أن تبادل إطلاق النار مع سوري يدعى محمد حسن الموسى، اقتحم منزله وقتل على يد "فادي" بعدة أعيرة نارية.