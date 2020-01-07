باكستاني يسلم طفلته لمغتصبها مقابل 5 جنيهات إسترليني

في واقعة بشعة تعرضت طفلة باكستانية للاغتصاب على يد رجل غريب، بعدما سمح له والدها بذلك.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رجل باكستاني باع طفلته، ذات الـ12 عامًا، لرجل غريب مقابل السماح له باغتصابها، ليفر هاربًا من المنزل بعدما أقدم على فعلته.

وكانت الفتاة تحدثت لوالدتها عما تعرضت له، وبدورها أخبرت الأم الشرطة الباكستانية راوية ما تعرضت له صغيرته، بأن زوجها دعا رجلا إلى منزلهما، وسمح له باغتصاب ابنتهما مقابل 500 روبية باكستانية، أي ما يعادل 5 جنيهات إسترلينية.

وتمكنت شرطة مدينة قصور الباكستانية من اعتقال المغتصب، وتبين وجود تهم اعتداء جنسي سابقة بحقه على أطفال في عام 2013، ولكنه تُرك دون عقاب.