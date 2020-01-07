صور.. تزوجت 5 مرات أولها بعمر الـ16.. رجال في حياة نبيلة عبيد

حلت الفنانة نبيلة عبيد، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وروت تفاصيل من حياتها الشخصية والمهنية، وزيجاتها، وظهرت بكامل رشاقتها وجمالها الذي اعتاد الجمهور عليه رغم تقدمها بالعمر.

وروت "عبيد"، خلال أحداث الحلقة تفاصيل زواجها من المخرج عاطف سالم، والذي يعتبر أول أزواجها، حيث تزوجته وهى بعمر الـ16عاما، وهى بالصف الأول الثانوي.

ويقدم "هُن"، رجال في حياة الفنانة نبيلة عبيد، خلال السطور التالية.

المخرج عاطف سالم

تزوجت نبيلة، خمس مرات، كانت أولها من المخرج عاطف سالم، عام 1963، رغم فارق السن الكبير بينهما، وكشفت خلال أحداث الحلقة، أن زواجهما كان قبل فيلم "رابعة العدوية"، وسبب موافقة أهلها على زواجها رغم صغر سنها، أن بعض الأقارب يريدون لها النجاح، فذهب إليهم عاطف سالم، فقاموا بالتأثير على والديها قائلين لهما إنه سيحافظ عليها.

وتابعت خلال لقائها، أنه بعدما لفتت الأنظار فى فيلم "مفيش تفاهم"، استدعاها المنتج حلمى رفلة، وقال لها سأختبرك، وكان الدور هو "رابعة العدوية"، قائلة، "تم تحديد موعد الاختبار، اشتغلت على الدور وذاكرته كويس، وحينما قمت بالدور وجدت الدموع تنهال من عيوني دون أن أدري".

وأشارت الفنانة نبيلة عبيد، بأن زواجها من المخرج كان مصلحة لتحقق أحلامها وتدخل عالم الفن الذي كانت تعشقه، كما أوضحت أنه كان يعاملها بقسوة، وحكت عن شجار قديم بينهما قام فيه "سالم"، برمي كوب ماء في وجهها، وطلبت منه الطلاق عقب مرور أربعة أعوام على زواجهما، حيث كان يريدها أن تجلس بالمنزل إلا أنها رفضت.

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المخرج أشرف فهمي

صرحت نبيلة في عام 2010، مع الإعلامي "نيشان"، في برنامج "أنا والعسل"، بأنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي، أثناء تصوير فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرا"، 1979، وانفصلا عقب انتهاء الفيلم، ولكن الفنانة جالا فهمي، ابنة المخرج الراحل، نفت ذلك، قائلة إن ما تردد ما هو إلا شائعة ولا أساس له من الصحة، ولو أن والدها تزوج لأخبرها، بينما الزواج الثالث والرابع في حياتها كان سرًّا أيضًا، وكانت الزيجتان من شخصيات عربية.

الدكتور أسامة الباز

صرّحت "نبيلة"، في لقاء سابق لها ببرنامج "واحد من الناس"، بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، بأن أطول فترة زواج في حياتها كانت من الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو الزواج الخامس في حياتها، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها، وقالت: "كنت أتمنى أن يستمر زواجي منه وهو الرجل الوحيد الذي أحببته"، وبعدها نفي "الباز"، زواجه منها في بيان رسمي، ما جعلها ترد وتؤكد أن زواجها منه لم يكن سريا، بل كان معروفا في الأوساط السياسية بعد أيام من إتمامه، فقد أحبها وتزوجها وعاش زواجهما 9 أعوام.

شائعة خطوبتها

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أغسطس عام 2018، أخبارًا تفيد بخطوبة نبيلة عبيد، رغم تخطيها سن السبعين، من شاب مغمور، يصغرها بـ 30 عاما، وتحول إلى مادة للنميمة بين جمهور السوشيال ميديا، ما بين مبارك وبين مندهش، ولكن "نبيلة" نفت صحة هذا الكلام، في تصريح خاص لـ"هن"، قائلة: "كل ده كدب، أنا متخطبتش، مش كل شوية تجوزوني حد"، معربة عن انزعاجها من كثرة الشائعات حول ارتباطها.