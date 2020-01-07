مصمم إطلالة زوجة أحمد الشيخ لـ"هن": "فستانين فرحها مرصعة بالألماس"

احتفل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، بحفل زفافه أمس، على فتاة تُدى "ندى محمد"، وذلك في حفل ضخم ضم العديد من رموز الكرة المصرية، داخل إحد الفنادق الكُبرى بالتجمع الخامس.

إطلالة العروسين

حرص "الشيخ" وزوجته، على التألق بإطلالتين مختلفتين، خلال حفل الزفاف، فارتدى اللاعب خلال جلسة التصوير التي سبقت الحفل، بدلة بيضاء اللون، مع ربطة عُنق باللون الأسود.

ثم ارتدى بدلة سوداء كلاسيكية، مع قميص أبيض، و"بيبيون" أسود، خلال الاحتفال داخل القاعة.

مصمم إطلالة زوجة أحمد الشيخ يكشف عن تفاصيل إطلالاتها

تألقت "ندى" عروس أحمد الشيخ، أمس، بإطلالتين مختلفتين، من توقيع مصمم الأزياء الشهير أحمد العقاد.

حيث ظهرت العروس، في البداية بفستان أبيض بسيط، من الجوبير المُرصع، بأكمام طويلة، منفوش قليلًا، له ذيل طويل وعريض، مع طرحة من الشيفون المُطرزة أيضًا.

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وقال "العقاد"، عن الإطلالة الأولى، إنها من ضمن مجموعة موضة 2020، وإنه جاء باللون الأبيض في أبيض، كما إنه مُرصع بالكريستال والألماسات الخفيفة.

وكشف مصمم الأزياء خلال حديثه لـ "هُن"، عن إطلالة العروس الثانية، التي لم تخضع لجلسة تصوير بها، قائلًا: "غيرت الفستان وقت الفرح، ولبست واحد تاني برده من تصميماتي لـ 2020، بلونين البيج والسيلفر"، كما جاء بتصميم تايبست المُجسم، مع الأكمام الواسعة.

وأضاف "عواد"،: "الفستانين مرصعين بالألماس الخفيف"، رافضا الكشف عن تكلفة الإطلالات التي تألقت بها العروس.

الجدير بالذكر، أن الحفل شهد حضور عدد كبير من لاعبي الأهلي، أبرزهم صلاح محسن ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين السيد، كما حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الحضور بصحبة عدد من أعضاء المجلس.