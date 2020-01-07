الامارات | طائر "شرير" يتسبب في حرائق استراليا.. تعرف إليه

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر "شرير" يتسبب في حرائق استراليا.. تعرف إليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد علماء في استراليا أن طائرا وصفوه بالشرير قد يكون أكبر مسبب للحرائق التي تنتشر في أستراليا بلا توقف منذ 6 أشهر تقريباً، لأنه يتعمد نشر الحريق، وقال العلماء أن هذا الطائر المسمى ب" الحدأة" يقوم بالتقاط اي نار مشتعلة و يطير بها ليرميها فى مكان آخر من البرية والمشاعات، وقد وثقت كاميرات المراقبة قيام هذا الطائر بهذا الأمر.

وبررعلماء في جامعة سيدني الامر بأن الاعشاب تعيق رؤية هذا الطير حين ينظر من الأعلى ليرى ما يقتات به، لذلك يلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة، ويأتي بأى شيء يراه مشتعلا ليرميه في المكان الذي تنمو فيه الاعشاب وتعيق قدرته على الصيد.

ودرس علماء الجامعة الأسترالية هذه الظاهرة العام الماضى فقط، وقالوا فى ورقة عمل نشرتها مواقع إعلامية علمية عدة، إن الغاية التى يسعى إليها هذا الطائر من توسعته لرقعة الحرائق، هى إيجاد مجال رزق جديد له، لأنه بحرقه للمنطقة يحصل أيضاً على مزيد من مصادر القوت، تأتى من موت ما كان فى المنطقة من كائنات صغيرة يقتلها الحريق، فتصبح له وليمة لأشهر، وربما لعام كامل.