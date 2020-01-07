القاهرة – لايف ستايل
تعد ساعات اليد من الاكسسوارات التى تمنح معصمك غاية الاناقة والجمال وتعطي لمسة فاتنة لمظهرك عند اختيارك لها بعناية.
ولتحصلي على إطلالة مفعمة بالأنوثة، يمكن أن تختاري ساعة ذهب وردي متناغمة مع المجوهرات لتتألقي بإطلالة استثنائية.
اخترنا لكِ أجمل ساعات عروس ذهب وردي من أشهر الماركات لتجدي تصميماً يناسب ذوقك ويكمل أناقتك.
ساعات ذهب وردي مرصعة بالألماس
قدمت بعض الماركات ساعات ذهب وردي كلاسيكية ومرصعة بفصوص الألماس ليزيد من فخامتها.
أحببنا ساعات بولغاري Bulgari، كارتييه Cartier، فضلاً عن ساعة رولكس Rolex العصرية.
كما برزت الساعات المصنوعة من الذهب الوردي مع فصوص الألماس الوردية لمزيد من السحر والرومانسية، مثل ساعات فان كليف آند آربلز Van Cleef and Arpels.
ساعات ذهب وردي بحزام وردي
تصميم عصري رائج يمكن أن تعتمده العروس، وهي الساعات المصنوعة من الذهب الوردي مع حزام جلد وردي.
وقد ظهرت العديد من الموديلات المميزة التي تجمع بين المعدن والجلد، مثل ساعات بوشيرون Boucheron، شوميه Chaumet، غراف Graff، وشوبارد Chopard.
وتميزت الساعات بتصاميمها المختلفة، فمنها المزين بالورود والطيور، ومنها بحزام مزودج لتناسب مختلف الأذواق.
قد يهمك ايضاً:
تعرفي علي كيفية تنظيف الاكسسوارات من السواد؟
الأميرة غريس كيلي تعلمك أصول اختيار الاكسسوارات الملكية في ذكرى ميلادها
كانت هذه تفاصيل خبر موديلات ساعات ذهب وردي للعروس العصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.