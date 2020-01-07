لمرضى حب الشباب.. دليلك لشراء الصابون المناسب لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يتعين على مرضى حب الشباب، ألا يغضوا الطرف عن المواصفات التي يجب توافرها في صابون الوجه قبل شرائه، لأنهم بحاجة إلى نوع محدد، بإمكانه أن يخلصهم من البكتيريا المتراكمة في مسام البشرة. "الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، نصائح تساعد مرضى حب الشباب لاختيار الصابون المناسب لهم، وفقًا لموقع "Webmd".. لقراءة الموضوع كاملا اضغط هنا

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