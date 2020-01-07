منها البطيخ والباذنجان.. لا تضعي 15 نوعا من الأطعمة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

تبدو الثلاجة مكانا آمنا لتخزين الأطعمة لحمايتها من البكتيريا، ولكن هناك بعض الأطعمة لا يشترط حفظها في الثلاجة، لأن وجودها في الداخل قد يسبب الكثير من الأضرار لهذه الأطعمة.

في السطور التالية نستعرض لكم 15 نوعًا من الأطعمة التي لا تحتاج للحفظ في الثلاجة وفقًا لموقع "Love food".

1- الثوم والبصل :

الرطوبة العالية تؤدي إلى تدهور وتعفن الثوم، ومن الأفضل الاحتفاظ به في مكان جاف بعيدا عن الضوء.

2- الجوز:

انخفاض درجات الحرارة يساعد في الحفاظ على المكسرات عكس الرطوبة العالية تضعف من نكهتها، ومن الأفضل تخزينها في علبة محكمة الغلق.

3- العسل:

تجنب ترك العسل في الثلاجة ويجب تخزينه في مكان بارد وغلقه بإحكام، وفي حالة وضعه في الثلاجة يتحول إلى مادة صلبة.

4- زيت الزيتون:

تخزين الزيوت في الثلاجة يؤدي إلى تغيير لونه ونكهته، ولكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة يحافظ على لونها وثباتها.

5- البطاطس:

الرطوبة العالية تؤثر على مذاق البطاطس، لذلك يجب تخزينها في مكان مظلم بعيدا عن أشعة الشمس.

6- البطاطا:

وضع البطاطا في الثلاجة سيؤدي إلى تغيير لونها ونكهتها، لذلك ينصح وضعها في كيس بلاستيكي جيد التهوية.

7- الخبز:

إذا كنت ستتناوله خلال أيام يجب حفظه في مكان جاف خارج الثلاجة، وإذا كنت تفضل حفظه لبضعة أسابيع يفضل وضعه في الفريزر وليس الثلاجة.

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8- الأفوكادو :

ينضج الأفوكادو أفضل في درجات الحرارة المنخفضة، لذلك ينصح ببقائه خارج الثلاجة.

9- المانجو:

يفضل تخزين المانجو في درجة الحرارة الطبيعية، لذلك يمكن وضعها في كيس من البلاستيك خارج الثلاجة.

10- القهوة:

يمكن للثلاجة أن تفسد نكهة القهوة، لذلك يجب حفظها في برطمان محكم الغلق وتخزينه في مكان مظلم.

11- البطيخ:

للحفاظ على نكهة البطيخ يفضل حفظه خارج الثلاجة، وينطبق هذا على الشمام وقرع العسل.

12- الباذنجان:

يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة العادية وينصح بعدم وضعه في الثلاجة.

13- الكيك:

وضع الكيك في الثلاجة سيؤدي إلى تغيير نكهتها ومذاقها، لذلك يفضل وضعه في علبة محكمة الغلق خارج الثلاجة.

14- الموز:

وضع الموز في الثلاجة سيغير من لونه ويحوله إلى اللون الأسود بسبب تأثير درجة الحرارة.

15- التفاح والكمثري:

يمكن للتفاح والكمثري الاحتفاظ بجودتهما دون تعفن خارج الثلاجة لمدة أسبوعين.