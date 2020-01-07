5 طرق منزلية للتخلص من السعال في الشتاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
يعاني الكثيرين من السعال خاصة خلال فصل الشتاء ومع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وهناك بعض الطرق المنزلية التي يمكن اللجوء إليها كوصفات شعبية للتخلص من السعال والكحة الشديدة.
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