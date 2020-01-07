الامارات | طارق العريان لأصالة: سأظل دائما أحب هذه الروح الجميلة إلى الأبد.. والدة أولادي

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان لأصالة: سأظل دائما أحب هذه الروح الجميلة إلى الأبد.. والدة أولادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج طارق العريان عن صمته بخصوص موضوع طلاقه من الفنانة السورية أصالة نصري التي أعلنت مؤخرا هذا الخبر على صفحتها عبر انستغرام. وأرفق العريان صورة جمعته بطليقته بتعليق جاء فيه: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل دائما أحب وأحترم هذه الروح الجميلة إلى الأبد.. والدة أولادي". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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