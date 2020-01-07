كندة علوش تحذر من ذكر جنسية قتيل منزل نانسي عجرم

اعترضت الفنانة السورية كندة علوش، على ذكر جنسية سارق فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، موضحة أن ذكر الجنسية لا يشير لشيء، منبهة إلى خطورة ذكر وسائل الإعلام لجنسية القتيل.

وكتبت "كندة"، عبر صفحتها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في هذا الشأن: "لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونياً ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه، أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير نتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطر كبير ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر".

يذكر أنه حدث جدل منذ وقوع الحادث، حيث وقعت تراشقات واتهامات متبادلة بين أبناء الشعبين اللبناني والسوري على مواقع التواصل، وسط دعوات لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، عقب تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للسطو المسلح، الذي نتج عنه مقتل اللص على يد زوجها فادي الهاشم.