ظهور نادر لزوجة طارق حامد.. النص الحلو في حياة المرشحين لجوائز الأفضل بأفريقيا

ساعات وينطلق حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في أفريقيا، التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، داخل مدينة الغردقة، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وأساطيرة الكرة بالقارة السمراء.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا، من بين الثلاثي الأوفر حظا لنيل اللقب، وهم لاعبا ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، ينافس نجم الزمالك، طارق حامد، ضمن القائمة النهائية التي تنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2019، بجانب التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي التونسي، ويوسف بلايلي، لاعب منتخب الجزائر.

وقبل انطلاق الحفل، يسلط "هُن"، الضوء على النصف الحلو، في حياة أبرز المرشحين للفوز اليوم.

محمد صلاح وأم مكة

من بداية رحلته بنادي المقاولون العرب، وحتى سطوع نجمه مع "الريدز"، ظلت بجانبه خطوة بخطوة، تشاركه أهم لحظاته بحرصها على الحضور بالمدرجات، ومساندته خلال التكريمات، ومنها أثناء تسلمه جائزة الحذاء الذهبي.

أنها قصة حُب منذ الصغر، جمعت بين محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول، و"ماجي"، زوجته، أو"أم مكة"، كما يعرفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الزواج بأول مكافأة من بازل

عندما حصل على أول جائزة من ناديه بازل السويسري الذي انتقل إليه في 2013، كانت تلك هي الفرصة كي يتقدم لخطبة حب عمره، ذهب لوالدها وطلب يدها وخطبها منه بعد ما يزيد على 10 سنوات من الحب.

حينها صمم محمد صلاح، على إقامة حفل زفاف بهيج في قريته ببسيون، شاركه فيه كل زملائه في الملاعب، وأهل القرية، وبعدها بعدة أيام أقام حفلا آخر في أحد فنادق القاهرة الكبرى بالتجمع الخامس، أحياه حمادة هلال، وعبدالباسط حمودة وسعد الصغير، وكذلك المطربين الشعبيين "السادات" و"فيفتي"، وحضره محمد النني زميله في فريق "بازل" وقتها، بحضور أحمد الشناوي، ومؤمن زكريا ومحمود كهربا، وشارك صلاح حضوره الرقص مع شريكة عمره.

وتوجت قصة حب صلاح وماجي، بعد ما يقرب من عام من إتمام الزيجة، بمولودتهما الأولى في أكتوبر 2014، والتي أسماها "مكة".

مع كل جدل عقب أي صورة.. صلاح وماجي "قصة حب استثنائية"

ساديو ماني وميليسا ريدي

المنافس الأول لـ "صلاح" على الجائزة، هو نجم منتخب السنغال، وفريق ليفربول، ساديو ماني، الذي لاحقته الشائعات حول علاقته بفتاة تونسية، في نهاية 2018، زعم البعض حينها أنها خطيبته، وأنه من المُقرر زواجهما، وذلك عقب تداول رواد التواصل صورة لـ "ماني"، وهو يضع يديه على الفتاة، التي تُدعى "ميليسا ريدي".

ولم يمر الكثير من الوقت حتى تنفي الصُحف السنغالية الأمر، مؤكدة إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الفتاة هي مراسلة رياضية لفريق ليفربول وتجمعها العديد من الصور بلاعبي الفريق.

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رياض محرز وريتا

"في أحد شوارع أكسفورد، تفاجأت به يمسك يدي بلطف، ويطلب الحديث معي"، هكذا تحدثت "ريتا جوهال"، زوجة لاعب مانشستر سيتي، ونجم المنتخب الجزائري، رياض محرز، عن المقابلة الأولى بينهما، التي بدأت بالصدفة، قبل ثلاث سنوات من زواجهما في 2012، خلال حديثها السابق، مع "ذا صن" البريطانية.

حيث أوضحت "جوهال"، أنهما على الفور تبادلا الأرقام، دون أن تعلم مهنته، وبدءا بالحديث سويًا.

وكشفت "ريتا"، من قبل عن صفاته كزوج، وليس كلاعب كرة قدم يعرفه الجميع، قائلة: "يساعدني في شراء احتياجاتي، ويحمل لي الحقائب، إلا أن الأمر يصعُب بين الحين والآخر، بسبب شهرته، التي تجعل عديدين يلاحقونه خلال تواجدنا بالأماكن العامة، ومتجرات البيع والشراء".

أما عن سلوكه العام، فتقول زوجة النجم الجزائري: "لم يشرب الخمر في حياته لأنه مسلم، ولا يفضل السهرات في الملاهي الليلية، كما أنه شخص اجتماعي، لا يعرف الكذب أو الخداع".

ظهور نادر لزوجة طارق حامد

ابن مدينة طلخا بالدقهلية، طارق حامد، الذي انضم إلى صفوف نادي الزمالك، في مطلع موسم 2014/2015، عقب تركه نادي سموحة السكندري، ليجذب حُب مشجعي القلعة البيضاء، باستمرار أدائه المميز، ومحاولاته المستميتة للدفاع عن "التيشيرت" الذي يرتديه، فضلًا عن جهده الواضح بالمستطيل الأخضر.

موسم استثنائي وقوي للاعب، جعله ضمن القائمة النهائية التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2019.

وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، يُقل "حامد" في الظهور الإعلامي، كما أنه يبعد زوجته عادًة من الحوارات التلفزيونية والإعلامية، ولا يشارك بصور تجمعه بزوجته ووالدة نجله "آسر".

وكانت زوجة اللاعب، ظهرت من قبل، في ظهور نادر، عقب تتويج الفريق الأبيض بالدوري موسم 2015، داخل منزل اللاعب ببلده، وذلك في لقاء تلفزيوني عرضه الإعلامي مدحت شلبي على قناة "ten".

حيث ظهرت زوجة نجم الزمالك، بعباءة سمراء وحجاب بنفس اللون، وهي تحمل نجلها، ولم تظهر ملامحها كاملة، فتحدثت عن سعادتها بانضمام زوجها لنادي الزمالك، خاصة عقب التتويج بدرع الدوري حينها، قائلة: "جابلي هدية أما راح النادي، ووعدني يجيبلي دهب كتير بعد الفوز بالدوري".

وكان لاعب الزمالك، طارق حامد، نشر في أكتوبر الماضي، صورة لساعة روليكس، قدمتها زوجته له، عبر "الاستوري" خلال حسابه الشخصي على "الإنستجرام"، معلقا: "ربنا ميحرمنيش منك حبيبتي وصحبتي وأم عيالي".

الجدير بالذكر إنه من المقرر أن يذاع حفل توزيع جوائز "كاف"، عبر شاشة قناة أون سبورت، بينما ستنقل أيضاً من خلال قناة أبوظبي الرياضية.