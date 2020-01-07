الامارات | نسرين طافش ترد على الشائعات: عندما احب او اتزوج سأكون أول من يعلن

شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ترد على الشائعات: عندما احب او اتزوج سأكون أول من يعلن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت الفنانة السورية نسرين طافش عن صمتها، بعد تجدد الشائعات التي تتهمها في التسبب بطلاق الفنانة أصالة من زوجها المخرج طارق العريان، و أن أصالة أقدمت على هذه الخطوة بعد ان اكتشفت علاقة نسرين بزوجها.
وكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" الإشاعة يؤلفها (حاقد) وينشرها ( أحمق) ويصدقها ( غبي) أما (العاقل) و (الراقي) و (المنجز) و (الواعي) فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح .. انت من من أولئك (... ) !؟".
وأضافت "طافش" :" بطبعي صريحة و واضحة .. و سابقى كذلك .. عندما احب او اتزوج سأكون أول من يعلن".
وعن فكرة قبولها النقد قالت :" لا اقبل النقد الا من شخص منجز و ناجح .. حكيم و محب .. اذا استوفا الشروط الاربعة تلك اتقبل .. عدا ذلك لا يعنيني اطلاقا .. و من يستوفي الشروط و يحب مصلحتي سوف لن ينتقدني في العلن بل بيني و بينه". وعبرت عن ردها بأنها وضحت بطريقة ذكية وقالت :" التوضيح بذكاء و رقي واجب في بعض الأحيان".
وكانت أصالة أعلنت انفصاله عن زوجها طارق العريان بعد 10 سنوات من الزواج وإنجاب طفلين.
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