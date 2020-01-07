إطلالات النجمات: نرمين الفقي بلوك ساحر.. وغادة رجب تخطف الأنظار بفستان زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولم يمر يوماً وقد طالعتنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

- ريا أبي راشد

تألقت ريا بفستان طويل، دون أكمام، بقصة كب، جاء التصميم بقماش لامع مزين بطبعة الورد الملونة، وطبقة من التول الأسود الشفاف منسدل على الفستان بالكامل، بتوقيع مصمم الأزياء رامي القاضي.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل مع ماكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ.

- نيلي كريم

طلت نيلي كريم في آخر ظهور لها على "إنستجرام" بلوك كاجوال، إذ ارتدت بانتس كاروه باللوني الأبيض والأسود، مع جاكت قصير باللون البيج الفاتح بقصة الكتف المنسدل، ونسقت مع الإطلالة قفازات كاجوال من الجلد باللون الأحمر.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل على شكل ويفي واسع، مع مكياج ناعم، واختارت نظارة شمس باللون الأسود.

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- زينة

ظهرت زينة في آخر جلسة تصوير، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت شورت كاجوال باللون الأبيض مزينا بنقوش وأزرار، مع توب باللون الأبيض وجاكت طويل باللون الروز، ونسقت مع الإطلالة بوت طويل باللون الأبيض.

واختار تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي مع ماكياجا بدرجات الألوان الترابية، واعتمدت إكسسوارات جاكوال شبابية.

- غادة رجب

تألقت غادة رجب في حفل زفافها بفستان بقصة الأميرات باللون الأبيض، بصيحة off shoulder، مزيناً بالدانتيل وطبقات التول.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل علي الجانبين مع تاج ناعم وطرحة من خامة التول الناعم، واعتمدت مكياجا راقيا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي القوية مع أحمر شفاه ناعم باللون الروز اللامع.

- نرمين الفقي

بلوك شبابي تألقت نرمين الفقي، إذ اعتمدت بنطلون جينز باللون الأزرق مع توب باللون البني الغامق ونسقت مع الإطلالة جاكت كات.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل علي الجانبين بشكل ويفي، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان النيود، واعتمدت هاف بوت باللون البيج الغامق.