المكياج المناسب للعيون الواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - لكل عيون مكياجها الخاص الذي يناسب شكلها ولونها. ولصاحبات العيون الواسعة، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على مكياج ناجح، دون أن تبدو العينان جاحظتين ومن دون أن تفقدا لمعانهما وجاذبيتهما.

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1. الخطوة الأولى: البرايمر



يعمل البرايمر على تحضير الجفون لاستقبال ظلال العيون وتثبيتها، وهو ليس حكراً على صاحبات العيون الواسعة، ولكنه بالتأكيد مستحضر لا يمكن الاستغناء عنه للحصول على مكياج ثابت ومتجانس. اختاري برايمر بلون شفاف أو بلون بشرتك الطبيعي كي لا يؤثر في ألوان الظلال التي ستختارينها. يمكنك تطبيق البرايمر بواسطة فرشاة خاصة بالعينين أو بكل بساطة بواسطة أصبعك، وعلى كامل المنطقة العليا للعين: الجفن المتحرّك، قوس الجفن وأسفل الحاجب.



2. الخطوة الثانية: الكونسيلر

الكونسيلر



بالإضافة إلى دوره في إخفاء الشوائب والهالات السوداء، يمنح الكونسيلر لمسة مشرقة لمكياج عينيك. بإمكانك أن تختاري كونسيلر بلون البشرة لمكياج عيون هادئ، أو بإمكانك أن تختاري درجة فاتحة ومشرقة لتسلّطي الضوء على عينيك وتجعليهما تبدوان مفتوحتين أكثر.

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3. الخطوة الثالثة: ظلال العيون

ظلال العيون



بالنسبة إلى العيون الواسعة، ليس هناك درجة لونية محدّدة إنما هناك أسلوب تطبيق محدّد. اكتفي بوضع ظل العيون الذي تختارينه على جفن العين فقط، أو بإمكانك أيضاً أن تمزجي أكثر من لون، ولكن لا تضعي الظلال أسفل الحاجب. وعوضاً عن ذلك، يمكنك أن تضعي هايلايتر أبيض أو ظلاً أبيض فقط لتضيئي مكياج عينيك.

أما إذا كنت بحاجة إلى تطبيق مكياج عيون خاص بالسهرات، فإن مكياج العيون السموكي هو الأنسب لشكل عينيك.



4. الخطوة الرابعة: الأيلاينر

الأيلاينر



على الرغم من إجماع خبراء التجميل بأن معظم رسوم الأيلاينر تليق بالعيون الواسعة، يبقى رسم الخط الرفيع والبسيط هو الأنسب. كما أن رسم عيون القطة يزيد من جاذبيتها. كما أن تحديد العين عند خط الرموش العليا والسفلى يعزّز لمعانها وجمالها.



5. الخطوة الخامسة: الماسكرا

الماسكارا



اختاري الماسكرا بالتركيبة التي ترغبين فيها، مكثّفة أو مطوّلة، ولكن احرصي على تطبيقها بطريقة ترفع الرموش ولا تتجّهي بالفرشاة نحو الزاوية الخارجية للعين.

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