اختاري أحمر الشفاه بحسب شخصيتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تعكس خيارات المرأة شخصيتها وذوقها، وهو أمر لا يقتصر فقط على أزيائها إنما أيضاً على أسلوب مكياجها بشكل عام والألوان التي تختارها بشكل خاص.



ولأن أحمر الشفاه يعتبر من أكثر مستحضرات التجميل المؤثر في مكياج الوجه، لا بدّ من التوقّف عند لوحة الألوان التي تحملها مجموعات أحمر الشفاه ومعرفة أبرز ما تدلّ عليه هذه الألوان.

تابعي المزيد: مكياج عيون سموكي من وحي نجمات العالم



اللون الوردي الفاقع

الوردي الفاقع



هو لون صارخ يلفت الأنظار، يناسب صاحبة الشخصية الحيوية والمرحة التي تزرع الابتسامة أينما حلّت والمرأة التي تتمتع بإصرار كبير على تحقيق كل أحلامها. كما يناسب كل من تبحث عن لفت الأنظار إليها وأن يتمحور عليها كل الاهتمام.



اللون المرجاني

اللون المرجاني



لمن تعشق الهواء الطلق والتحرّر. لعاشقات الشمس المشرقة والسماء الزرقاء. هو لون زاهي تختاره السيدة التي لديها الكثير من المشاريع والمناسبات والنشاطات.. التي تعشق الحياة بكل بساطة.



اللون الوردي الفاتح

الوردي الفاتح



للمرأة الطموحة والهادئة في الوقت نفسه. تلك التي تسعى إلى تحقيق أهدافها إنما بصمت ولا تشارك في تفاصيل خطواتها بل تكتفي بإعلان فوزها.

Advertisements



اللون الأحمر الفاتح

الأحمر الفاتح



للمرأة الشغوفة والواثقة من نفسها إلى حدّ الغرور. يزيد هذا اللون من جرأتها وثبات حضورها، ويمنحها في الوقت نفسه لمسة أنثوية مغرية ترضي غرورها.



اللون التوتي

اللون التوتي



لصاحبة الشخصية الغامضة والعاطفية. هو لون داكن يزيد حضورك جاذبية خاصة في سهراتك حيث ترغبين في لفت الأنظار وإثارة الفضول.



لون النيود

النيود



هو لون هادئ وحيادي، يناسب الشخصية الخجولة التي لا تبحث عن لفت الأنظار نهائياً بل بالعكس، ترغب في الاستمتاع وحدها بأناقتها وأنوثتها. كما يدلّ على السيدة اللطيفة والحساسة.



اللون البنفسجي

البنفسجي



للمرأة المخلصة والودودة، لمن تمدّ يد العون لكل من يقصدها. ولصاحبة الشخصية القويّة التي تدرك تماماً خطواتها وتتأني في اتخاذ قراراتها.

تابعي المزيد: مكياج عيون عصري... استوحيه من النجمات