اختاري أحمر الشفاه بحسب شخصيتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تعكس خيارات المرأة شخصيتها وذوقها، وهو أمر لا يقتصر فقط على أزيائها إنما أيضاً على أسلوب مكياجها بشكل عام والألوان التي تختارها بشكل خاص.
ولأن أحمر الشفاه يعتبر من أكثر مستحضرات التجميل المؤثر في مكياج الوجه، لا بدّ من التوقّف عند لوحة الألوان التي تحملها مجموعات أحمر الشفاه ومعرفة أبرز ما تدلّ عليه هذه الألوان.
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اللون الوردي الفاقع
هو لون صارخ يلفت الأنظار، يناسب صاحبة الشخصية الحيوية والمرحة التي تزرع الابتسامة أينما حلّت والمرأة التي تتمتع بإصرار كبير على تحقيق كل أحلامها. كما يناسب كل من تبحث عن لفت الأنظار إليها وأن يتمحور عليها كل الاهتمام.
اللون المرجاني
لمن تعشق الهواء الطلق والتحرّر. لعاشقات الشمس المشرقة والسماء الزرقاء. هو لون زاهي تختاره السيدة التي لديها الكثير من المشاريع والمناسبات والنشاطات.. التي تعشق الحياة بكل بساطة.
اللون الوردي الفاتح
للمرأة الطموحة والهادئة في الوقت نفسه. تلك التي تسعى إلى تحقيق أهدافها إنما بصمت ولا تشارك في تفاصيل خطواتها بل تكتفي بإعلان فوزها.
اللون الأحمر الفاتح
للمرأة الشغوفة والواثقة من نفسها إلى حدّ الغرور. يزيد هذا اللون من جرأتها وثبات حضورها، ويمنحها في الوقت نفسه لمسة أنثوية مغرية ترضي غرورها.
اللون التوتي
لصاحبة الشخصية الغامضة والعاطفية. هو لون داكن يزيد حضورك جاذبية خاصة في سهراتك حيث ترغبين في لفت الأنظار وإثارة الفضول.
لون النيود
هو لون هادئ وحيادي، يناسب الشخصية الخجولة التي لا تبحث عن لفت الأنظار نهائياً بل بالعكس، ترغب في الاستمتاع وحدها بأناقتها وأنوثتها. كما يدلّ على السيدة اللطيفة والحساسة.
اللون البنفسجي
للمرأة المخلصة والودودة، لمن تمدّ يد العون لكل من يقصدها. ولصاحبة الشخصية القويّة التي تدرك تماماً خطواتها وتتأني في اتخاذ قراراتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.