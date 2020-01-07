أجمل العطور الشرقية لشتاء 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - أكثر ما تبحث عنه السيدة عند شراء العطر هو اختيار ما يناسب شخصيتها ويزيد حضورها أنوثة. وخلال فصل الشتاء، تكون الحاجة إلى اختيار عطر بتركيبات دافئة وحسيّة أكبر، وهذا ما تحرص على تقديمه العلامات التجارية العالمية ضمن مجموعات العطور المخصّصة لهذا الموسم.
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في ما يأتي، أجمل العطور الشرقية التي يمكنك أن تختاريها لشتاء 2020:
Tom Ford Private Blend Oud Wood
من أكثر العطور مبيعاً في علامة توم فورد. هو عطر مخصّص للرجال والنساء معاً، يجمع بين خشب العود مع خشب الورد والهيل، والفلفل الصيني، وخشب الصندل، ونجيل الهند، وفول التونكا، والفانيليا والعنبر.
Gucci The Alchemist’s Garden The Voice of the Snake
يأتي هذا العطر ضمن مجموعة فاخرة من العطور والزيوت والشموع التي قدّمتها علامة غوتشي والغنيّة بطبقات من النباتات الطبيعية والزهور بالإضافة إلى نفحات العود الدافئة وروائح جلدية مكثفة وخلاصة الزعفران والباتشولي.
Acqua Di Parma Colonia Oud Eau de Cologne Concentrée
يأتي هذا العطر الإيطالي بمزيج من العود وثمار الحمضيات المتوسطية والنكهات الغنية من الكزبرة وخشب الأماريس وخشب الصندل وخشب الأرز وخشب العود والمسك والبتشولي.
Louis Vuitton Ombre Nomade
رغم أن علامة لوي فويتون جديدة في عالم العطور، فقد أثبتت قدرتها على منافسة أرقى دور العطور العالمية خاصة مع هذا العطر الذي يتميّز بنفحاته الخشبية والحارة وتركيبته المؤلفة من إبرة الراعي الوردية والتوت والورد والبخور الأسود الدخاني.
Giorgio Armani Eau de Nuit Oud
أطلقت دار جيورجيو أرماني هذا العطر في عام 2016، وهو مزيج من البرغاموت والهيل والفلفل الوردي، والعود، بالإضافة إلى خشب الجاياك والزعفران والكيبريول.
Comme Des Garcons Wonderoud
ما يميّز هذا العطر هو تركيبته الدافئة والحسيّة التي تجمع بين مكوّنات خشبية مركزة من خشب الأرز والصندل الأوسترالي ونجيل الهند الهايتي وخشب الجاياك والباتشولي الإندونيسي.
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