أجمل صيحات تلوين الشعر لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - في فصل الشتاء، يبدأ التخطيط لإجراء بعض التغييرات في الشكل والإطلالات ولا سيما في تسريحات الشعر ولونه. وتأتي عادة صيحات الشعر المخصّصة لهذا الموسم غنيّة ومتنوّعة، تفتح المجال أمامك لاختيار الإطلالة التي تناسب ذوقك وشخصيتك.

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إليكِ أبرز ما قدّمه موسم خريف وشتاء 2019-2020 من صيحات تلوين الشعر:

الفضي

الفضي



هو لون الشيب الذي يعتري خصلات الشعر والتي تسعى عادة السيّدة إلى إخفائها. استطاع اللون الفضّي أن يحتلّ صدارة الألوان الرائجة لصبغات الشعر هذا الموسم وقد جاء بدرجة متلألئة ولامعة.



القهوة بالكريم

القهوة بالكريمإ



هذا ما سوف تشبهه خصلات شعرك المموّج هذا الموسم. شعر بني داكن بلون القهوة، مع خصلات باللون البيج الكريمي تظهر بأسلوب مخفيّ وجذاب.



أسود مع خصلات حمراء

أسود مع خصلات حمراء



إذا كنت تعشقين اللون الأحمر وتخشين في الوقت نفسه أن يبدو قاسياً أو جريئاً، فهذه الصيحة جاءت لتحقّق رغبتك مع لمسة من الرصانة. اعتمدي لون الشعر الأسود وأضيفي إليه بعض الخصلات الحمراء، خصلات داخلية أو حتى عند أطراف الشعر.



البلاتينوم

البلاتينوم



هي درجة الأبيض الجليدي. تعتبر من الخيارات الأكثر جرأة هذا الموسم، فلون البلاتين هو لون قويّ ولافت، قد لا يناسب كل السيّدات ولكنه بالتأكيد خيار مثالي للمرأة الجريئة والتي تبحث عن التميّز في خياراتها.



أشقر ذهبي

أشقر ذهبي



من أكثر الألوان التي تمنح السيدة إطلالة راقية ولافتة. يستحضر أشعة الشمس بدفئها إلى خصلات الشعر ليزيد حضورك تميزا. يناسب كثيراً الشعر الطويل الذي يجعل الخصلات الذهبية تبدو بارزة أكثر.

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الباستيل

الباستيل



على الرغم من أن هذه الدرجات غالباً ما تُعنون إطلالات الربيع والصيف، فقد استطاع اللون الزهري بدرجته الباستيلية أن يزيّن خصلات الشعر لهذا الشتاء ويضفي لمسة مرحة إلى إطلالات السيدة.



أحمر نحاسي

أحمر نحاسي



أو ما يعرف بلون الزنجبيل، يمنحك إطلالة جريئة ولافتة، ويزيد من وهج تسريحتك. يناسب الشعر الطويل والقصير على حد سواء، ويحتاج إلى تسريحة شعر مموّجة تُظهر جمال لونه.



أزرق وبنفسجي

أزرق وبنفسجي



قد يبدو هذا المزيج غريباً بعض الشيء إلا أنه أثبت مكانته ضمن صيحات الشعر لهذا الموسم. تناسب الخصلات الزرقاء والبنفسجية السيدات اللواتي يتمتعن بشعر طبيعي داكن، إذ يسهل تطبيقهما عليه دون الحاجة إلى تقشير اللون.



بني شوكولا

بني شوكولا



من أكثر الألوان المعتمدة في فصل الشتاء، فهو طبيعي وهادئ، يناسب كل ألوان البشرة وتختاره جميع السيدات على اختلاف أذواقهن.

أو ما يعرف بلون الزنجبيل، يمنحك إطلالة جريئة ولافتة، ويزيد من وهج تسريحتك. يناسب الشعر الطويل والقصير على حد سواء، ويحتاج إلى تسريحة شعر مموّجة تُظهر جمال لونه.

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